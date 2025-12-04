SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O narrador Marcos Freire de Siqueira, conhecido como Marcão, morreu na noite desta quarta-feira (03) aos 42 anos.

Marcão era fundador do "Varanda Futebol Debate", canal que acompanhava o dia a dia do Santos. O clube afirmou que prestará um minuto de silêncio no domingo, quando o Peixe encara o Cruzeiro.

O narrador trabalhou normalmente na vitória santista sobre o Juventude, ocorrida na noite desta quarta-feira (03), minutos antes da tragédia. A causa da morte não foi informada pela página.

A live durou mais de quatro horas e percorreu todos os detalhes da partida em questão. Marcão, que transmitiu o duelo, fez dupla com o comentarista Thiago Jordão em um estúdio.

VEJA O COMUNICADO DO CANAL

"A equipe do Varanda Futebol Debate comunica, com profundo pesar, o falecimento de Marcão, fundador do canal, ocorrido em 03 de dezembro de 2025, aos 42 anos.

Marcão foi responsável por construir a identidade, o espírito e a paixão que tornaram o Varanda uma referência nas transmissões do Santos no Youtube. Seu trabalho e dedicação deixarão um legado permanente.

Neste momento de imensa tristeza, expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos que acompanharam sua trajetória.

Que sua memória permaneça viva e honrada em cada transmissão e em cada voz que ele inspirou."

SANTOS SE MANIFESTA

"O Santos FC lamenta o falecimento de Marcos Freire de Siqueira, o Marcão, de 42 anos, fundador, apresentador e narrador do Varanda Futebol Debete. O Clube fará um minuto de silêncio na partida de domingo (7), contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro. Nossos sentimentos aos familiares e amigos."