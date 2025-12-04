SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aposentado dos gramados desde o início do ano, o ex-lateral Marcelo revelou ao "Marca" como foi seu primeiro dia como jogador do Real Madrid ?ele chegou ao clube em 2007, quando tinha 18 anos. O brasileiro falou sobre outros temas envolvendo o time espanhol durante um evento da EA Sports FC.

Quando cheguei no vestiário, me assustei bastante com tantas lendas. A primeira coisa que vi foi o David Beckham, e fiquei muito surpreso porque, além de ser um grande jogador, ele é uma superestrela e um exemplo a seguir Marcelo, ao Marca

O QUE MAIS MARCELO FALOU?

Início na Europa. "O vestiário era impressionante. Cheguei e havia muitos jogadores veteranos. Eles me ajudaram muito. Raúl, Van Nistelrooy, Michel Salgado, Casillas, Guti, Roberto Carlos... eram jogadores que eu via na TV. Foi um sonho dividir o vestiário com eles. Com Ronaldo Fenômeno também: fiz minha estreia e entrei na partida com ele."

Mística do Bernabéu. "Muitas pessoas me perguntam sobre isso e eu não sei como explicar, porque essas são coisas que você tem que viver lá. Não há como entender, não há como explicar, é uma coisa louca."

Clássicos com Barcelona. "Nós nos destruíamos em campo, mas é algo que foi bonito. As brigas e os problemas que tivemos são coisas do futebol, mas sempre houve muito respeito. A gente tentava defender o Real Madrid, e eles o Barça. Ficará para a história."

Messi e CR7. "Eu sempre converso com meus filhos sobre vídeos com lances deles nas redes sociais. De vez em quando, eles me perguntam: 'Foi muito difícil?', e eu digo: 'assista aos vídeos, veja se foi difícil'. Tive a sorte de jogar nessa era maravilhosa, de Messi, de Cristiano..."

Vida pós-carreira. "A verdade é que eu não assisto muito futebol nesta quinta-feira (04) em dia, só assisto aos jogos dos meus filhos e já tenho problemas suficientes com eles. Preciso ajudá-los e dizer coisas. Não acompanho futebol no momento."

Vini x Xabi Alonso. "Não sei como estão as coisas. Vi o que aconteceu só pelo que falaram nas arquibancadas. Não faço ideia."