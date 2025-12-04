SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro vencia o Botafogo no Mineirão até os acréscimos do 2º tempo, mas viu Alex Telles cravar o 2 a 2 em pênalti e deu adeus às chances de tirar o vice-campeonato do Palmeiras antes da última rodada do Brasileirão. Christian e Matheus Pereira marcaram para os mandantes, mas Marçal diminuiu antes de o lateral-esquerdo empatar no fim.
O resultado deixou a equipe de Leonardo Jardim com 70 pontos e sem qualquer possibilidade de sair da 3ª posição. O alviverde soma 73 pontos, mas tem duas vitórias a mais em relação aos mineiros ?uma igualdade na pontuação
O Botafogo, por outro lado, chegou aos 60 pontos e ainda briga por vaga direta na Libertadores. Os cariocas estão atrás de Bahia e Fluminense, que venceram na rodada.
Os times encerram suas trajetórias neste Brasileirão no domingo. O Cruzeiro encara o Santos na Vila Belmiro, enquanto o Botafogo recebe o Fortaleza ?os adversários de mineiros e cariocas lutam contra o rebaixamento.
COMO FICOU A TABELA?
1 - Flamengo: 78 pontos2 - Palmeiras: 73 pontos (22 vitórias)3 - Cruzeiro: 70 pontos (19 vitórias)
COMO FOI O JOGO
O jogo começou agitado, e a trave ganhou os holofotes logo aos cinco minutos. Arthur Cabral, ainda no campo de defesa, acionou Artur e disparou para a área. O camisa 7 tocou em profundidade para Barrera, que finalizou após dar um pisão acidental em Fabrício Bruno. A bola explodiu na trave e voltou para o próprio Arthur Cabral, que errou o alvo.
Depois de Lucas Silva arriscar de muito longe, os donos da casa abriram o placar em um lance que premiou a insistência. Depois de Kaiki Bruno cruzar para a área, Kaio Jorge e David Ricardo dividiram a bola, que sobrou para Sinisterra. O colombiano deu uma cavadinha e facilitou a cabeçada de Christian já na pequena área: 1 a 0.
O Botafogo se lançou ao ataque durante o restante do 1º tempo e até assustou, mas se deparou com um gigante Cássio. Primeiro, o goleiro mostrou reflexo em chute forte de Cuiabano da ponta da área, e depois bloqueou Artur em um contra-ataque quase fatal dos cariocas.
A etapa final não demorou para ter os mandantes ampliando o placar. Em contra-ataque puxado por Sinisterra pela esquerda, Lucas Silva recebeu com liberdade pelo meio e deu lindo passe na tentativa de encontrar Kaio Jorge. O artilheiro do Brasileirão finalizou de primeira e viu Raul defender, mas Matheus Pereira, no rebote, só teve o trabalho de empurrar para as redes: 2 a 0.
Até então herói, Matheus Pereira bobeou e deu uma forcinha para o Botafogo diminuir. Em lance iniciado após cobrança de falta afastada por Cássio, Sinisterra tocou de lado para o camisa 10 armar o contra-ataque. O problema é que o meia tentou driblar, em vão, Montoro, e a bola sobrou para David Ricardo. O cruzamento do zagueiro acabou desviado e parou na cabeça de Marçal, que não decepcionou: 2 a 1.
Cássio voltou a brilhar e barrou Arthur Cabral aos 28 minutos. Depois de Vitinho se desvencilhar da marcação, Arthur Cabral recebeu, fez o pivô e encheu o pé, mas não igualou o marcador porque o camisa 1 se esticou e operou um milagre no gramado do Mineirão.
A vitória parecia encaminhada, mas um pênalti cometido por Kaiki Bruno em Marçal, já na casa dos 48 minutos, mudou totalmente o cenário. Na jogada, o lateral atingiu o zagueiro dentro da área em lance que só foi assinalado como infração após atuação do VAR. Na cobrança, Alex Telles deslocou Cássio e decretou o 2 a 2. Os acréscimos ainda tiveram expulsão de David Ricardo.
CRUZEIRO
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace) e Matheus Pereira (Bolasie); Christian (Matheus Henrique), Sinisterra (Eduardo) e Kaio Jorge (Arroyo). T.: Leonardo Jardim
BOTAFOGO
Raul; Vitinho (Kauan Toledo), David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Allan (Newton), Marlon Freitas e Barrera (Kadir); Artur, Cuiabano (Montoro) e Arthur Cabral. T.: Davide Ancelotti
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro: Anderson DaroncoAssistentes: Luanderson Lima dos Santos e Michael Stanislau
VAR: Diego Pombo Lopez
Cartões amarelos: Lucas Silva, Cássio (CRU); Barrera, Allan (BOT)
Cartões vermelhos: David Ricardo (BOT)
Gols: Christian (CRU), aos 14 min do 1º tempo; Matheus Pereira (CRU), aos 5 min do 2º tempo; Marçal (BOT), aos 12 min do 2º tempo; Alex Telles (BOT), aos 49 min do 2º tempo