SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As camisas autografadas por Neymar e Zico são os itens de maior apelo no leilão organizado pelo Movimento Sustentabilidade em Campo (MSeC) e pela Play For a Cause, empresa já destinou mais de R$ 5 milhões a projetos sociais e usa leilões para conectar torcedores a itens exclusivos.

A ação, disponível essa sexta-feira, arrecada recursos para criar o Índice Brasileiro de Sustentabilidade no Futebol.

NEYMAR: COMBO INCLUI TOUR E INGRESSOS

O item mais disputado é o pacote que reúne:

Camiseta do Santos autografada por Neymar;

Tour pelos bastidores do clube e pelo Memorial das Conquistas;

Visita ao vestiário;

Dois ingressos em cadeira cativa para jogo à escolha do vencedor.

O lance inicial é de R$ 3 mil.

ZICO: CAMISA DE 1981 AUTOGRAFADA

Outra peça de grande peso histórico é a réplica de uma camisa do Flamengo assinada pelo ídolo Zico. O item rememora a peça utilizada pelo Rubro-Negro na temporada de 1981.

O lance inicial está no valor de R$ 1,5 mil e mira colecionadores e torcedores do clube carioca que buscam peças emblemáticas do ídolo.

ITENS SECUNDÁRIOS REFORÇAM VARIEDADE

O leilão também reúne outras peças autografadas e experiências associadas a clubes brasileiros e internacionais, como:

Flamengo: camisa do terceiro uniforme de 2025, assinada pelo elenco mais kit whisky;

Santos: camisa oficial do elenco de 2025;

Palmeiras: camisa da temporada 2025 autografa e combo com camarote no Allianz Parque e whisky;

Internacionais: itens de Real Madrid, Manchester City, Seleção Brasileira Feminina;

Outros esportes: Fórmula 1, basquete e surfe.

PARA QUE SERVIRÁ A ARRECADAÇÃO

Os recursos vão financiar o desenvolvimento do índice que medirá o nível de sustentabilidade dos clubes brasileiros em temas como gestão, governança, impacto ambiental e ações sociais. O MSeC afirma que a verba também ajudará a manter programas ligados ao legado da Copa do Mundo Feminina de 2027.