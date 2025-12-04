SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As camisas autografadas por Neymar e Zico são os itens de maior apelo no leilão organizado pelo Movimento Sustentabilidade em Campo (MSeC) e pela Play For a Cause, empresa já destinou mais de R$ 5 milhões a projetos sociais e usa leilões para conectar torcedores a itens exclusivos.
A ação, disponível essa sexta-feira, arrecada recursos para criar o Índice Brasileiro de Sustentabilidade no Futebol.
NEYMAR: COMBO INCLUI TOUR E INGRESSOS
O item mais disputado é o pacote que reúne:
Camiseta do Santos autografada por Neymar;
Tour pelos bastidores do clube e pelo Memorial das Conquistas;
Visita ao vestiário;
Dois ingressos em cadeira cativa para jogo à escolha do vencedor.
O lance inicial é de R$ 3 mil.
ZICO: CAMISA DE 1981 AUTOGRAFADA
Outra peça de grande peso histórico é a réplica de uma camisa do Flamengo assinada pelo ídolo Zico. O item rememora a peça utilizada pelo Rubro-Negro na temporada de 1981.
O lance inicial está no valor de R$ 1,5 mil e mira colecionadores e torcedores do clube carioca que buscam peças emblemáticas do ídolo.
ITENS SECUNDÁRIOS REFORÇAM VARIEDADE
O leilão também reúne outras peças autografadas e experiências associadas a clubes brasileiros e internacionais, como:
Flamengo: camisa do terceiro uniforme de 2025, assinada pelo elenco mais kit whisky;
Santos: camisa oficial do elenco de 2025;
Palmeiras: camisa da temporada 2025 autografa e combo com camarote no Allianz Parque e whisky;
Internacionais: itens de Real Madrid, Manchester City, Seleção Brasileira Feminina;
Outros esportes: Fórmula 1, basquete e surfe.
PARA QUE SERVIRÁ A ARRECADAÇÃO
Os recursos vão financiar o desenvolvimento do índice que medirá o nível de sustentabilidade dos clubes brasileiros em temas como gestão, governança, impacto ambiental e ações sociais. O MSeC afirma que a verba também ajudará a manter programas ligados ao legado da Copa do Mundo Feminina de 2027.