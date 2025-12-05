SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A semana do NBB foi marcada por jogos disputados e com pontuações altas, não apenas dos times, mas também dos jogadores.

No jogo entre Cruzeiro e União Corinthians, Holowell fez um triplo-duplo, além de ser muito eficiente nos arremessos e foi um dos nomes da semana. Pelo Bauru, Andrézão fez 29 pontos, conseguiu um duplo-duplo, em jogo no qual o seu time fez 91 pontos.

Além disso, em jogos pelo top-4, Sloan e Lucas, brilharam por Pinheiros e Brasília, ajudando a manter os dois times na briga pelo topo.

Confira os destaques da semana:

Harris (Osasco): o norte-americano do time paulista foi figura muito importante na vitória contra o Botafogo por 78 a 70 com 17 pontos e sete rebotes. Ele foi muito bem nos lances livres, acertando sete de oito tentativas.

Hollowell (União Corinthians): o ala/pivô dos EUA teve uma atuação de almanaque contra o Cruzeiro na vitória por 87 a 76, conseguindo um triplo-duplo. Em um primeiro quarto espetacular, ele fez 14 pontos e teve aproveitamento de 82,4% em arremessos. O jogador ainda teve 13 rebotes e dez assistências, consolidando uma das melhores atuações individuais na temporada até aqui.

Andrézão (Bauru): o jovem de 2,13m foi muito bem mesmo seu time sendo derrotado por 91 a 84 pelo São José. O maior jogador do NBB fez 29 pontos, conseguindo 82,9% de aproveitamento nos arremessos e ainda conseguiu um duplo-duplo com 12 rebotes.

Sloan (Pinheiros): O jogador do time paulista foi brilhante na partida contra o Flamengo na vitória por 83 a 67 contra o rubro-negro com 21 pontos e quatro assistências. O jogo marcou mais uma vitória do Pinheiros contra favoritos ao título e deixa o clube na terceira colocação.

Rachel (Minas): Em boa atuação, o atleta campeão da Universíade com o Brasil fez 18 pontos e teve mais de 60% de aproveitamento em arremessos na vitória do seu time contra o Caxias por 88 a 72, assim sendo cestinha da partida e peça fundamental no triunfo mineiro.

Lucas (Brasília): Com 17 pontos, o armador foi o nome da vitória contra o Fortaleza por 105 a 90 sendo muito eficiente nos ataques com 68% de aproveitamento, fazendo cinco cestas de três, de sete tentativas.

Sifontes (Unifacisa): O venezuelano brilhou na vitória por 85 a 78 contra o Rio Claro, com 22 pontos, sendo o cestinha do jogo. Ele ainda teve cinco assistências na conta e ajudou muito o seu time a chegar a mais um triunfo na liga.

Dikembe (Mogi): Com incríveis 76% de aproveitamento em arremessos, o pivô fez 19 pontos e ainda pegou cinco rebotes, fazendo a diferença na vitória por 93 a 68 contra o Osasco.