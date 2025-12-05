SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa sorteia nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos, os grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento começa às 14h (de Brasília).

As seleções foram divididas em quatro potes com 12 equipes cada. O ranking da Fifa foi utilizado para definir em qual bombo cada uma ficará. As repescagens foram colocadas no último pote.

O Brasil será cabeça de chave. A seleção brasileira aparece ao lado dos anfitriões Canadá, Estados Unidos e México, além de Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Holanda, Alemanha, Portugal e Bélgica no pote 1.

As seleções anfitriãs já sabem em qual grupo vão ficar. O México será cabeça de chave do A, o Canadá no B, e os Estados Unidos no D.

A Fifa usará uma regra bastante utilizada no tênis. As quatro seleções mais bem colocadas do ranking -Espanha, Argentina, França e Inglaterra- serão alocadas de uma maneira que, caso vençam seus grupos, fiquem nas pontas do chaveamento do mata-mata. Assim, só se encontrariam nas semifinais. Espanhóis e argentinos, os dois primeiros do ranking, ficarão de lados opostos e só poderão duelar na decisão caso confirmem a primeira posição de suas chaves.

Há restrições na definição dos grupos. Seleções de um mesmo continente não poderão se enfrentar na primeira fase. A exceção é a Europa, que terá 16 classificadas, sendo que há 12 chaves. Entretanto, há um limite máximo de apenas dois europeus dentro de um mesmo grupo.

A Fifa sorteará, primeiro, todos os países do pote 1. Depois, passará ao pote 2 e assim por diante, até que o sorteio se encerre com o 4.

A entidade vai divulgar a ordem, locais e horários dos confrontos somente amanhã. Um novo evento será realizado para isso. A Fifa já definiu quais serão as sedes de cada grupo, mas não vai detalhar no sorteio qual jogo será realizado em cada local.

COMO ESTÃO OS POTES

Pote 1: Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha

Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália

Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Qatar, Arábia Saudita, África do Sul

Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europeia 1, 2, 3 e 4, Repescagem Mundial 1 e 2

DESENHO DOS GRUPOS

Grupo A: México, Pote 3, Pote 2 e Pote 4

Grupo B: Canadá, Pote 4, Pote 3 e Pote 2

Grupo C: Pote 1, Pote 2, Pote 4 e Pote 3

Grupo D: Estados Unidos, Pote 3, Pote 2 e Pote 4

Grupo E: Pote 1, Pote 4, Pote 3 e Pote 2

Grupo F: Pote 1, Pote 2, Pote 4 e Pote 3

Grupo G: Pote 1, Pote 3, Pote 2 e Pote 4

Grupo H: Pote 1, Pote 4, Pote 3 e Pote 2

Grupo I: Pote 1, Pote 2, Pote 4 e Pote 3

Grupo J: Pote 1, Pote 3, Pote 2 e Pote 4

Grupo K: Pote 1, Pote 4, Pote 3, Pote 2

Grupo L: Pote 1, Pote 2, Pote 4 e Pote 3

COMO SERÁ A REPESCAGEM EUROPEIA

Ao todo, 16 seleções vão disputar a repescagem europeia, que dará quatro vagas na Copa do Mundo. 12 delas ficaram em segundo nos seus grupos durante as Eliminatórias e outras quatro foram campeãs de seus grupos na Liga das Nações.

Garantiram lugar na repescagem via Eliminatórias: Itália, Albânia, Eslováquia, Ucrânia, Irlanda, Polônia, República Tcheca, Turquia, Kosovo, Bósnia, País de Gales e Dinamarca.

Garantiram vaga na repescagem via Liga das Nações: Irlanda do Norte, Suécia, Romênia e Macedônia do Norte.

Elas foram sorteadas em chaveamentos que terão semifinal e final em jogos únicos, em março. A vencedora de cada chave vai à Copa.

Repescagem 1

Itália x Irlanda do Norte

País de Gales* x Bósnia*

Repescagem 2

Ucrânia* x Suécia*

Polônia x Albânia

Repescagem 3

Turquia x Romênia

Eslováquia* x Kosovo*

Repescagem 4

Dinamarca x Macedônia do Norte

República Tcheca* x Irlanda*

*Decidem a final da chave em casa

COMO SERÁ A REPESCAGEM MUNDIAL

Essa repescagem dará duas vagas na fase de grupos da Copa. Se classificaram duas seleções da Concacaf, uma da América do Sul, uma da Ásia, uma da Oceania e uma da África.

Os confrontos serão disputados em março, no México, em jogos únicos. Os vencedores de cada chave vão à Copa.

Repescagem 1

Nova Caledônia x Jamaica

RD Congo x Jamaica ou Nova Caledônia

Repescagem 2

Suriname x Bolívia

Iraque x Suriname ou Bolívia

FORMATO DA COPA

Com a expansão de 32 para 48 seleções, as regras da Copa do Mundo mudaram um pouco. Primeiro, houve um aumento de oito grupos para 12. Cada chave terá quatro seleções, que se enfrentarão entre si, em turno único.

Se classificam ao mata-mata os dois primeiros de cada chave e os oito melhores terceiros colocados. Os classificados não vão direto para as oitavas de final. Agora, há uma fase eliminatória a mais, o que significa que as seleções finalistas jogarão oito jogos na Copa do Mundo e não sete, como era anteriormente.

O mata-mata segue sendo disputado em jogo único. Em caso de empate, o jogo irá para a prorrogação e, se assim persistir, a decisão vai para os pênaltis.

A abertura será realizada no Estádio Azteca, no México. A final será disputada no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, mesmo palco da decisão do Mundial de Clubes deste ano.

DATAS DA COPA

Fase de grupos: 11 de junho até 27 de junho

Segunda fase: 28 de junho até 3 de julho

Oitavas de final: 4 de julho até 7 de julho

Quartas de final: 9 de julho até 11 de julho

Semifinal: 14 e 15 de julho

Disputa pelo terceiro lugar: 18 de julho

Final: 19 de julho

SEDES DA COPA

México [3]: Estádio Azteca (Cidade do México), Estádio BBVA (Monterrey), Estádio Akron (Guadalajara).

Estados Unidos [10]: MetLife Stadium (Nova Jersey), AT&T Stadium (Dallas), GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City), NRG Stadium (Houston), Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), SoFi Stadium (Los Angeles), Lumen Field (Seattle), Levi's Stadium (São Francico), Hard Rock Stadium (Miami), Gilette Stadium (Foxborough).

Canadá [2]: BC Place (Vancouver) e BMO Field (Toronto).