SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo será realizado nesta sexta-feira (5), a partir das 14h (de Brasília). Nele, o caminho da seleção brasileira será definido.

Pensando nos cenários possíveis, o UOL preparou quais seriam os mais favoráveis -e desfavoráveis- para Ancelotti e companhia. A conta leva apenas o ranking da Fifa em consideração.

*

O MAIS DIFÍCIL PARA O BRASIL

A seleção brasileira é cabeça de chave no sorteio, por isso, está no pote 1. Dessa forma, enfrentará um adversário dos outros potes

O cenário mais complicado para o Brasil, sem levar em consideração as vagas da repescagem, é o seguinte: Croácia (10ª no ranking), Noruega (29ª) e Jordânia (66ª). Uma vice-campeã do mundo em 2018, além de Haaland e companhia embalados.

Contando com a repescagem, a pior conta ficaria com Croácia e Itália (12ª) no mesmo grupo. Como três seleções europeias não podem ficar no mesmo certame, a Noruega seria substituída pelo Panamá (30ª).

O MAIS FÁCIL PARA O BRASIL

O cenário sonhado pela seleção brasileira envolve três equipes sem qualquer tradição em Copas do Mundo. Sem a repescagem, o grupo do Brasil ficaria com Austrália (26ª), África do Sul (61ª) e Nova Zelândia (86ª).

Incluindo a repescagem, só mudaria a seleção neozelandesa pela Nova Caledônia (149ª). Os europeus fariam sua estreia em mundiais.

MAIS FORTES E MAIS FRACOS NO GERAL

Espanha (1ª), Croácia, Panamá e Jordânia formariam o grupo da morte sem repescagem pelo nivelamento do ranking da Fifa. Com a repescagem incluída, a Jordânia daria lugar a República Democrática do Congo (56ª).

No caso do grupo mais fraco, estariam Canadá (27ª), Austrália, África do Sul e Nova Zelândia. No mesmo esquema do grupo do Brasil, substitua os neozelandeses pela Nova Caledônia.

OS POTES DO SORTEIO

Pote 1: Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha

Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália

Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Qatar, Arábia Saudita, África do Sul

Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europeia 1, 2, 3 e 4, Repescagem Mundial 1 e 2