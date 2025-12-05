SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo será realizado nesta sexta-feira (5), a partir das 14h (de Brasília). Nele, o caminho da seleção brasileira será definido.
Pensando nos cenários possíveis, o UOL preparou quais seriam os mais favoráveis -e desfavoráveis- para Ancelotti e companhia. A conta leva apenas o ranking da Fifa em consideração.
*
O MAIS DIFÍCIL PARA O BRASIL
A seleção brasileira é cabeça de chave no sorteio, por isso, está no pote 1. Dessa forma, enfrentará um adversário dos outros potes
O cenário mais complicado para o Brasil, sem levar em consideração as vagas da repescagem, é o seguinte: Croácia (10ª no ranking), Noruega (29ª) e Jordânia (66ª). Uma vice-campeã do mundo em 2018, além de Haaland e companhia embalados.
Contando com a repescagem, a pior conta ficaria com Croácia e Itália (12ª) no mesmo grupo. Como três seleções europeias não podem ficar no mesmo certame, a Noruega seria substituída pelo Panamá (30ª).
O MAIS FÁCIL PARA O BRASIL
O cenário sonhado pela seleção brasileira envolve três equipes sem qualquer tradição em Copas do Mundo. Sem a repescagem, o grupo do Brasil ficaria com Austrália (26ª), África do Sul (61ª) e Nova Zelândia (86ª).
Incluindo a repescagem, só mudaria a seleção neozelandesa pela Nova Caledônia (149ª). Os europeus fariam sua estreia em mundiais.
MAIS FORTES E MAIS FRACOS NO GERAL
Espanha (1ª), Croácia, Panamá e Jordânia formariam o grupo da morte sem repescagem pelo nivelamento do ranking da Fifa. Com a repescagem incluída, a Jordânia daria lugar a República Democrática do Congo (56ª).
No caso do grupo mais fraco, estariam Canadá (27ª), Austrália, África do Sul e Nova Zelândia. No mesmo esquema do grupo do Brasil, substitua os neozelandeses pela Nova Caledônia.
OS POTES DO SORTEIO
Pote 1: Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha
Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália
Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Qatar, Arábia Saudita, África do Sul
Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europeia 1, 2, 3 e 4, Repescagem Mundial 1 e 2