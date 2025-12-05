SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa sorteia, nesta sexta-feira (5), às 14h (de Brasília), os grupos da Copa do Mundo de 2026. Mesmo no novo formato com mais seleções, o Mundial pode ter um grupo da morte com três países campeões, algo que não acontece desde 2014.

GRUPO DA MORTE VEM AÍ?

Se acontecer, o grupo da morte terá Uruguai, Itália e um outro europeu, que pode ser Alemanha, Inglaterra, Espanha ou França.

Seja como for, a chave da morte só seria confirmada em março. A Itália está na repescagem europeia e só se garantirá na Copa se passar pela Irlanda do Norte e, depois, pelo vencedor de País de Gales x Bósnia. No sorteio, este chaveamento será representado pela Repescagem Europeia 1.

Não há um cenário de grupo com três campeões sem Uruguai e Itália. As regras do sorteio não permitem confrontos entre países do mesmo continente ? com exceção da Europa. Por isso, os uruguaios não podem cair na mesma chave que Brasil e Argentina, por exemplo.

A chave só é possível por causa da divisão dos potes. Alemanha, Inglaterra, Espanha e França estão no pote 1 e serão cabeças de chave. O Uruguai está no bombo 2, enquanto a Itália, se chegar à Copa, irá para o 4.

Em 2014, Uruguai, Itália e Inglaterra formaram o Grupo D da Copa ao lado da surpreendente Costa Rica. Os três podem estar na mesma chave em 2026 dependendo do sorteio.

VEJA CENÁRIOS DE GRUPO DA MORTE

Alemanha, Uruguai, pote 3 e Itália

Espanha, Uruguai, pote 3 e Itália

Inglaterra, Uruguai, pote 3 e Itália

França, Uruguai, pote 3 e Itália

COMO VAI FUNCIONAR O SORTEIO

As seleções foram divididas em quatro potes com 12 equipes cada. O ranking da Fifa foi utilizado para definir em qual bombo cada uma ficará. As repescagens foram colocadas no último pote.

O Brasil será cabeça de chave. A seleção brasileira aparece ao lado dos anfitriões Canadá, Estados Unidos e México, além de Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Holanda, Alemanha, Portugal e Bélgica no pote 1.

As seleções anfitriãs já sabem em qual grupo vão ficar. O México será cabeça de chave do A, o Canadá no B, e os Estados Unidos no D.

A Fifa usará uma regra bastante utilizada no tênis. As quatro melhores seleções do ranking ? Espanha, Argentina, França e Inglaterra ? serão alocadas de uma maneira que, caso vençam seus grupos, fiquem nas pontas do chaveamento do mata-mata. Assim, só se encontrariam nas semifinais. Espanhóis e argentinos, melhores do ranking, ficarão de lados opostos e só poderão duelar na decisão.

Há restrições na definição dos grupos. Seleções de um mesmo continente não poderão se enfrentar na primeira fase. A exceção é a Europa, que terá 16 classificadas, sendo que há 12 chaves. Entretanto, há um limite máximo de apenas dois europeus dentro de um mesmo grupo.

A Fifa sorteará, primeiro, todos os países do pote 1. Depois, passará ao pote 2 e assim por diante, até que o sorteio se encerre com o 4.

A entidade vai divulgar a ordem, locais e horários dos confrontos somente neste sábado (06). Um novo evento será realizado para isso. A Fifa já definiu quais serão as sedes de cada grupo, mas não vai detalhar no sorteio qual jogo será realizado em cada local.

COMO ESTÃO OS POTES

Pote 1: Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha

Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália

Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Qatar, Arábia Saudita, África do Sul

Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europeia 1, 2, 3 e 4, Repescagem Mundial 1 e 2