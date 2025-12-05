SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo foi um dos clubes que fizeram sondagem pelo atacante Everton Cebolinha, do Flamengo. Atlético-MG, Cruzeiro e Grêmio também demonstraram interesse.

DESISTÊNCIA RÁPIDA

A reportagem apurou que o Tricolor, no entanto, nem teve tempo de levar a ideia para frente. O Flamengo deseja recuperar parte dos cerca de R$ 70 milhões investidos no ex-Benfica, algo totalmente fora da realidade financeira do clube paulista.

Como o UOL mostrou, o São Paulo focará esforços em oportunidades de mercado na próxima janela de transferências. As prioridades serão por jogadores em fim de contrato ou por operações por empréstimo.

FUTURO EM ABERTO

A reportagem ouviu que ainda não há uma proposta oficial pelo atacante, mas que não haverá objeção a um negócio. A "exigência", porém, é recuperar boa parte dos R$ 70 milhões investidos em 2022, na compra junto ao Benfica.

Cebolinha havia perdido espaço, mas voltou a ganhar minutagem nesta reta final da temporada, inclusive com certo destaque sob o comando de Filipe Luís. Ele viveu grande fase no ano passado, sob Tite, mas teve poucas oportunidades no Mundial de Clubes, em junho, e já demonstrava sinais de querer deixar a Gávea.

Seu estafe vê com bons olhos uma ida ao exterior. Como o UOL mostrou no mês passado, intermediários estudavam a possibilidade de uma transferência para o Oriente Médio, com Arábia Saudita, Emirados Árabes e Qatar como possíveis destinos.