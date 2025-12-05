SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cleveland Cavaliers foi multado em 250 mil dólares (cerca de R$ 1,3 milhão) por poupar Dairus Garland, um dos principais jogadores do time, em confronto contra o Toronto Raptors, partida que foi transmitida nacionalmente.

A partida foi no dia 24 de novembro, e os Cavs foram derrotados por 110 a 99, fora de casa. Um dia antes, com Garland em quadra, o time venceu o Los Angeles Clippers, em partida disputada em Cleveland.

A NBA afirmou em nota que o problema foi justamente o fato de Garland estar disponível para os jogos e ter sido escalado na partida que não teria transmissão para todo o país.

As multas são previstas como uma forma de evitar a desvalorização da liga, garantindo que as estrelas estejam presentes, quando possível, para as partidas que atingem maior audiência.

Darius Garland tem convivido com problemas físicos e só jogou oito partidas - de 23 - na atual temporada. Os Cavaliers estão em oitavo na Conferência Leste, com 13 vitórias.