Meio-campista do São Paulo, Oscar foi ao CT da Barra Funda pela primeira vez após desmaiar durante a última Data Fifa, em novembro.

O camisa 8 ainda não realiza atividades físicas por ordens médicas. O São Paulo abriu parte dos treinos desta sexta-feira, e o jogador esteve presente.

Oscar sofreu um episódio de síncope vasovagal - popularmente conhecida 'síndrome do desmaio' -durante bateria de exames no mês passado e cogita aposentadoria.

Com contrato até o fim de 2027, há uma possibilidade de antecipação do fim do vínculo. O São Paulo não tem pressa para definir a situação e dá prioridade à vontade do meia.