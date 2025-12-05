(UOL/FOLHAPRESS) - Lando Norris fechou o primeiro dia de treinos para o GP decisivo da Fórmula 1 na frente. O líder do campeonato foi mais de três décimos mais veloz que Max Verstappen, que está 12 pontos atrás no campeonato. Com chances remotas de título, Oscar Piastri não foi bem na sua primeira volta com pneus macios e ficou em 11º.

Piastri não tinha participado da primeira sessão de treinos livres, pois teve que ceder seu carro para Pato O'Ward, cumprindo uma regra que obriga o titular a não fazer dois treinos ao longo do ano.

A Sauber teve uma ótima sexta-feira e ficou praticamente o tempo todo dentro do top 10. Gabriel Bortoleto fechou o dia na sexta colocação, a 20 milésimos do companheiro Nico Hulkenberg. Desde o primeiro treino, o carro parecia estar bem equilibrado.

Outra equipe que começou muito bem foi a Haas: Ollie Bearman até estava surpreso pelo comportamento positivo do carro, que conseguiu colocar em quarto lugar, atrás de George Russell.

Uma surpresa negativa foi a Ferrari, que não passou do oitavo lugar com Charles Leclerc e 14º com Lewis Hamilton. Eles vêm de um fim de semana muito difícil no Qatar, mas acreditavam que o carro se adaptaria muito melhor a uma pista em que eles estiveram no pódio nas últimas edições.

Houve um momento tenso entre Verstappen e Norris durante o treino. O holandês tinha ouvido de seu engenheiro que Norris estava se aproximando dele, mas que não estava em volta rápida, e permaneceu na trajetória normal. Mas Norris estava rápido e Verstappen teve que sair da frente no último instante. Norris reclamou, disse que quase bateu, e o lance chegou a ser investigado pelos comissários, que decidiram não punir Verstappen.

Este é o treino mais importante do fim de semana, o único realizado ao entardecer, em horário similar à classificação e à corrida. Mas os pilotos ainda voltam à pista para a terceira sessão de treinos livres, a partir das 7h30 deste sábado (6), pelo horário de Brasília. A definição do grid começa às 11h da manhã.