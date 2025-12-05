(UOL/FOLHAPRESS) - Vinte e duas seleções ainda brigam por seis vagas restantes para a Copa do Mundo 2026. As repescagens que definem os últimos participantes acontecem em março do ano que vem.

Quatro seleções sairão da repescagem da Europa, que conta com 16 participantes. Entre elas está a tetracampeã Itália, que busca sua primeira participação em Mundiais desde 2014.

As outras duas vagas serão preenchidas através de uma repescagem mundial com seis seleções de diferentes confederações. Entre os duelos, destaque para Bolívia x Suriname, vizinhos do Brasil.

O sorteio da Copa do Mundo 2026 será realizado nesta sexta-feira, a partir das 14h (de Brasília), em Washington, nos Estados Unidos. O calendário detalhado será oficializado no dia seguinte.

VEJA JOGOS E CHAVEAMENTO DA REPESCAGEM EUROPEIA

Chave AItália x Irlanda do Norte

País de Gales* x Bósnia*

Chave B

Ucrânia* x Suécia*

Polônia x Albânia

Chave CTurquia x Romênia

Eslováquia* x Kosovo*

Chave DDinamarca x Macedônia do Norte

República Tcheca* x Irlanda*

*Decidem a eventual final como mandante

COMO FUNCIONA A REPESCAGEM EUROPEIA?

16 seleções estão na disputa da repescagem europeia, em busca das últimas quatro vagas na Copa do Mundo: 12 delas vieram como vice-líderes nos seus grupos durante as Eliminatórias, enquanto outras quatro venceram seus certames na Liga das Nações.

Itália, Albânia, Eslováquia, Ucrânia, Irlanda, Polônia, República Tcheca, Turquia, Kosovo, Bósnia, País de Gales e Dinamarca apareceram como segundos colocados.

Irlanda do Norte, Suécia, Romênia e Macedônia do Norte vieram da Liga das Nações.

As seleções foram divididas em quatro potes com quatro cada. Quatro chaves de mata-mata serão formadas com semifinais com jogos entre Pote 1 x Pote 4 e Pote 2 x Pote 3. Os vencedores se enfrentam nas finais de cada chaveamento.

As partidas serão disputadas em modelo único. As equipes dos potes 1 e 2 têm a vantagem de decidir as semifinais em seus domínios. As datas-base dos confrontos são 26 e 31 de março de 2026.

VEJA JOGOS E CHAVEAMENTO DA REPESCAGEM MUNDIAL

Semifinais

Chave 1: Jamaica x Nova Caledônia

Chave 2: Suriname x Bolívia

Finais

Chave 1: RD Congo x Jamaica ou Nova Caledônia

Chave 2: Iraque x Suriname ou Bolívia

COMO FUNCIONA A REPESCAGEM MUNDIAL?

Seis seleções estão envolvidas na repescagem mundial e brigam por duas vagas na Copa do Mundo. Um representante da América do Sul (Bolívia), um da África (RD Congo), um da Ásia (Iraque), um da Oceania (Nova Caledônia) e dois da América Central e do Norte (Suriname e Jamaica).

Iraque e República Democrática do Congo já estão nas finais da chave por serem as melhores no ranking da Fifa entre as seleções envolvidas. Os vencedores das semis vão às decisões. As duas "campeãs" se garantem na Copa.

VEJA TODAS AS SELEÇÕES CLASSIFICADAS PARA A COPA

SEDES

Canadá

Estados Unidos

México

África

África do Sul

Argélia

Cabo Verde

Costa do Marfim

Egito

Gana

Marrocos

Senegal

Tunísia

AMÉRICA DO SUL

Argentina

Brasil

Colômbia

Equador

Paraguai

Uruguai

América Central e do Norte

Curaçao

Haiti

Panamá

ÁSIA

Arábia Saudita

Austrália *Coreia do Sul

Irã

Japão

Jordânia

Qatar

Uzbequistão

EUROPA

Alemanha

Áustria

Bélgica

Croácia

Escócia

Espanha

França

Holanda

Inglaterra

Noruega

Portugal

Suíça

OCEANIA

Nova Zelândia

* A Austrália fica na Oceania, mas joga pela Ásia