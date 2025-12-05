(UOL/FOLHAPRESS) - Vinte e duas seleções ainda brigam por seis vagas restantes para a Copa do Mundo 2026. As repescagens que definem os últimos participantes acontecem em março do ano que vem.
Quatro seleções sairão da repescagem da Europa, que conta com 16 participantes. Entre elas está a tetracampeã Itália, que busca sua primeira participação em Mundiais desde 2014.
As outras duas vagas serão preenchidas através de uma repescagem mundial com seis seleções de diferentes confederações. Entre os duelos, destaque para Bolívia x Suriname, vizinhos do Brasil.
O sorteio da Copa do Mundo 2026 será realizado nesta sexta-feira, a partir das 14h (de Brasília), em Washington, nos Estados Unidos. O calendário detalhado será oficializado no dia seguinte.
VEJA JOGOS E CHAVEAMENTO DA REPESCAGEM EUROPEIA
Chave AItália x Irlanda do Norte
País de Gales* x Bósnia*
Chave B
Ucrânia* x Suécia*
Polônia x Albânia
Chave CTurquia x Romênia
Eslováquia* x Kosovo*
Chave DDinamarca x Macedônia do Norte
República Tcheca* x Irlanda*
*Decidem a eventual final como mandante
COMO FUNCIONA A REPESCAGEM EUROPEIA?
16 seleções estão na disputa da repescagem europeia, em busca das últimas quatro vagas na Copa do Mundo: 12 delas vieram como vice-líderes nos seus grupos durante as Eliminatórias, enquanto outras quatro venceram seus certames na Liga das Nações.
Itália, Albânia, Eslováquia, Ucrânia, Irlanda, Polônia, República Tcheca, Turquia, Kosovo, Bósnia, País de Gales e Dinamarca apareceram como segundos colocados.
Irlanda do Norte, Suécia, Romênia e Macedônia do Norte vieram da Liga das Nações.
As seleções foram divididas em quatro potes com quatro cada. Quatro chaves de mata-mata serão formadas com semifinais com jogos entre Pote 1 x Pote 4 e Pote 2 x Pote 3. Os vencedores se enfrentam nas finais de cada chaveamento.
As partidas serão disputadas em modelo único. As equipes dos potes 1 e 2 têm a vantagem de decidir as semifinais em seus domínios. As datas-base dos confrontos são 26 e 31 de março de 2026.
VEJA JOGOS E CHAVEAMENTO DA REPESCAGEM MUNDIAL
Semifinais
Chave 1: Jamaica x Nova Caledônia
Chave 2: Suriname x Bolívia
Finais
Chave 1: RD Congo x Jamaica ou Nova Caledônia
Chave 2: Iraque x Suriname ou Bolívia
COMO FUNCIONA A REPESCAGEM MUNDIAL?
Seis seleções estão envolvidas na repescagem mundial e brigam por duas vagas na Copa do Mundo. Um representante da América do Sul (Bolívia), um da África (RD Congo), um da Ásia (Iraque), um da Oceania (Nova Caledônia) e dois da América Central e do Norte (Suriname e Jamaica).
Iraque e República Democrática do Congo já estão nas finais da chave por serem as melhores no ranking da Fifa entre as seleções envolvidas. Os vencedores das semis vão às decisões. As duas "campeãs" se garantem na Copa.
VEJA TODAS AS SELEÇÕES CLASSIFICADAS PARA A COPA
SEDES
Canadá
Estados Unidos
México
África
África do Sul
Argélia
Cabo Verde
Costa do Marfim
Egito
Gana
Marrocos
Senegal
Tunísia
AMÉRICA DO SUL
Argentina
Brasil
Colômbia
Equador
Paraguai
Uruguai
América Central e do Norte
Curaçao
Haiti
Panamá
ÁSIA
Arábia Saudita
Austrália *Coreia do Sul
Irã
Japão
Jordânia
Qatar
Uzbequistão
EUROPA
Alemanha
Áustria
Bélgica
Croácia
Escócia
Espanha
França
Holanda
Inglaterra
Noruega
Portugal
Suíça
OCEANIA
Nova Zelândia
* A Austrália fica na Oceania, mas joga pela Ásia