(UOL/FOLHAPRESS) - O Gimnasia y Esgrima é um dos semifinalistas do Campeonato Argentino e entra em campo na próxima segunda (8). No entanto, os jogadores não treinaram nesta quinta-feira (04).

O boicote às atividades foi um protesto por conta de salários atrasados. Em nota, os atletas comunicaram que alguns pagamentos estão atrasados há quatro meses.

"nesta sexta-feira (05), vários jogadores completam quatro meses sem receber, isto é, não recebem desde julho. Isto impacta diretamente nossas famílias, nossas obrigações e o desenvolvimento de nossa atividade profissional. [...] O plantel permanece unido, em diálogo interno e aberto a qualquer instância que possa resolver o conflito".

A atitude veio no dia em que a nova diretoria assumiu o clube. De acordo com os atletas, os novos diretores não cumpriram a promessa feita em novembro de que quitariam as dívidas assim que tomassem posse no clube; na ocasião, os jogadores também se recusaram a treinar.

Apesar do momento conturbado nos bastidores, o Gimnasia y Esgrima vive em campo um dos grandes momentos da história do clube, campeão argentino uma vez, em 1929.

A semifinal é justamente contra o arquirrival de La Plata, o Estudiantes. Do outro lado da chave, Racing e Boca Juniors duelam por um lugar na decisão.