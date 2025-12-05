SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) realiza neste momento a cerimônia do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. A competição será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
Serão 48 seleções na disputa, o maior número da história do torneio, divididas em 12 chaves. Avançarão ao mata-mata 32 delas: as duas primeiras de cada grupo, mais as oito melhores entre as terceiras colocadas.
A definição do chaveamento ocorre no Kennedy Center, em Washington. A cerimônia conta com a presença de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, país que receberá a maior parte dos jogos e a grande decisão.
Os grupos serão preenchidos neste texto à medida que o sorteio for avançando.
CONFIRA OS GRUPOS
Grupo A
México Grupo B
Canadá Grupo C
Grupo D
Estados Unidos Grupo E
Grupo F
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
Grupo K
Grupo L