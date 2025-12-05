SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em discurso na abertura da cerimônia de sorteio dos grupos da Copa do Mundo, o presidente da Fifa (Federação Internacional de Futebol), Gianni Infantino, destacou a magnitude esperada para o evento em termos de público.

Segundo o dirigente, são esperadas sete milhões de pessoas nos estádios para acompanhar as 104 partidas da Copa entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

"São 104 Super Bowls em um mês", afirmou Infantino no Kennedy Center, em Washington. O estádio Superdome, em Nova Orleans, que recebeu a final do Super Bowl em 2025, tem capacidade para cerca de 70 mil torcedores.

O presidente da Fifa acrescentou que são esperadas seis bilhões de pessoas acompanhando o torneio pela TV. "Que verão maravilhoso teremos aqui. Vai ser único, singular, espetacular", celebrou Infantino.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no mês passado que os Estados Unidos vão agilizar a emissão de vistos para visitantes estrangeiros que tenham ingressos para jogos da Copa do Mundo, marcada para o ano que vem em 11 cidades americanas.