SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou sua admiração por Pelé ao falar de sua expectativa para a Copa do Mundo de 2026. O republicano disse que viu o Rei do Futebol jogar e o descreveu como um jogador "incrível".

"Eu vi um cara chamado Pelé jogar quando ele estava no Cosmos. Foi um grande evento. Ele não só jogou como foi um grande nome. Eu sou um dos poucos que teve a oportunidade de ver o Pelé, ele certamente é um dos maiores da história do futebol", afirmou o republicano ao lado do presidente da FIfa, Gianni Infantino.

Questionado sobre qual seleção é favorita a vencer o Mundial do ano que vem, Trump citou a seleção de seu país. "Sim, eu tenho favorito. São os Estados Unidos. Não sei quais são as chances, mas somos os Estados Unidos", finalizou, momentos antes do início do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo.