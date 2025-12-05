(UOL/FOLHAPRESS) - Durante o evento do sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026, a Fifa homenageou Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, com um prêmio pela paz.

Trump recebeu a honraria das mãos de Gianni Infantino, presidente da Fifa. O político norte-americano agradeceu a honraria e ressaltou os esforços em acordos de paz pelo mundo.

Salvamos milhões de pessoas, o Congo é um exemplo: mais de 10 milhões de pessoas morreram e mais milhões iriam morrer. E tem Índia e Paquistão, tantas guerras diferentes que encerramos. Em alguns casos, antes de começar. É uma honra estar com o Gianni [Infantino], que faz um trabalho excelente na Fifa.

Vocês terão um evento que nunca foi visto antes no mundo. Tivemos uma relação maravilhosa de trabalho com o Canadá e o México. Trabalhamos juntos, a coordenação, a amizade têm sido incríveis. Acima de tudo, quero agradecer a todos. O mundo é um lugar mais seguro agora. Os EUA não estavam indo muito bem há um ano. Agora, devo dizer, somos o país mais 'quente' do mundo.Donald Trump

O premio da paz recebido por Donald Trump foi o primeiro entregue pela Fifa. A entidade máxima do futebol anunciou durante a semana que entregará a honraria anualmente a partir de 2025.

O prêmio já é alvo de uma polêmica. A Human Rights Watch, entidade sem fins lucrativos que investiga e denuncia abusos pelo mundo, fez uma série de questionamentos à Fifa sobre o prêmio.

A entidade apontou que a própria Fifa tem problemas relacionados a direitos humanos para resolver, citando direitos de trabalhadores, liberdade de imprensa, direitos civis, entre outros.