SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Semifinalista na Copa do Mundo de 2022, com uma surpreendente campanha, a seleção de Marrocos será a primeira adversária do Brasil na Copa do Mundo de 2026. As duas seleções estão no Grupo C com Escócia e Haiti, conforme sorteio realizado nesta sexta-feira (5) pela Fifa (Federação Internacional de Futebol).

A equipe marroquina vai disputar seu sétimo Mundial, sendo o terceiro consecutivo. É a primeira vez em sua história que se classifica para três edições seguidas.

A trajetória marroquina no torneio começou em 1970, quando o país se tornou apenas o segundo africano, depois do Egito em 1934, a competir no maior palco do futebol.

Os Leões, como são conhecidos, chegam à América do Norte com a expectativa de repetir a campanha histórica feita no Qatar em 2022. Na ocasião, tornaram-se a primeira equipe africana a alcançar as semifinais, liderando um grupo que incluía Croácia, Bélgica e Canadá.

Depois, surpreenderam Espanha e Portugal no mata-mata antes de cair para a França na semi e terminar em quarto lugar após uma derrota apertada por 2 a 1 para a Croácia.

Marrocos foi o primeiro país africano a garantir vaga na Copa de 2026, selando a classificação em 5 de setembro de 2025 com uma vitória dominante por 5 a 0 sobre o Níger, que confirmou a liderança do Grupo E. A equipe venceu todos os oito jogos das Eliminatórias, fechando com 100% de aproveitamento.

O Brasil caiu no Grupo C, com seus confrontos programados para os dias 13 (sábado), 19 (sexta-feira) e 24 (quarta-feira) de junho.

As sedes em que ficarão concentradas todas as seleções, os estádios e os horários de cada partida serão divulgados neste sábado (6).

Os dois primeiros de cada chave avançam, mais os oito melhores terceiros colocados, com as 32 seleções passando a se enfrentar em partidas de mata-mata. Serão, ao todo, 104 partidas.

RAIO-X

País: Marrocos

Federação: CAF (Confederação Africana de Futebol)

Destaque: Achraf Hakimi, 27, lateral-direito

Participações na Copa: 7 - melhor posição: 4º, em 2022

Desempenho nas Eliminatórias: 100% (8V)