SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, classificou como "muito difícil" o grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Na chave C, a equipe canarinho terá como adversários Marrocos, Haiti e Escócia.

Para o comandante do Brasil, a maior dificuldade estará logo na estreia, quando o rival será a formação marroquina, quarta colocada na Copa do Mundo de 2022, no melhor resultado da história de uma seleção africana.

"É um grupo muito difícil. Marrocos fez uma última Copa do Mundo muito boa, a Escócia tem um time muito sólido. Vamos precisar fazer tudo bem para terminar em primeiro lugar", afirmou Ancelotti ao SporTV.

Apesar de destacar a força dos adversários, o técnico afirmou que o Brasil precisa pensar em frechar a primeira fase com três vitórias.

"Temos que pensar em vencer os três jogos. Marrocos é o primeiro adversário e, na minha opinião, o mais difícil do grupo. Precisamos entrar confiantes."

Antes da Copa do Mundo, o Brasil terá duas datas Fifa em março, quando fará amistosos contra França e Croácia. Segundo o comandante, a lista de convocados para esses duelos será bem próxima da convocação para o Mundial.

"A lista de março vai ser mais ou menos a lista que vai jogar a Copa do Mundo", afirmou.