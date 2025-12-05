SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cabeça de chave do Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia, a seleção brasileira poderá cruzar com Holanda, Japão, Tunísia ou uma seleção europeia vinda da repescagem caso avance ao mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

Se terminar na liderança da sua chave, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F. O duelo está previsto para 29 de junho, uma segunda-feira, em Houston.

Caso o time comandado por Carlo Ancelotti avance na segunda posição, o adversário será o vencedor do Grupo F. Nesse cenário, a partida também está marcada para o dia 29, mas ocorrerá em Monterrey, no México.

Já se sabe, porém, que o Brasil disputará a primeira fase na costa leste dos Estados Unidos. Suas três partidas, pela ordem, serão em Foxborough (arredores de Boston) ou East Rufherford (arredores de Nova York), em Foxborough ou Filadélfia e em Atlanta ou Miami Gardens (arredores de Miami).

Será o Mundial com mais equipes na história. A competição, que nasceu em 1930 com 13 países e vinha sendo realizada desde 1998 com 32, passará a ter 48 concorrentes, divididos em 12 chaves.

Avançarão ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros. Ou seja, a primeira fase servirá apenas para despachar 16 times (o último de cada chave e os quatro piores terceiros colocados) e estabelecer o desenho da etapa de duelos eliminatórios.