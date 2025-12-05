SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atual campeã do mundo, a Argentina pegou, em tese, um caminho mais tranquilo na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, enquanto a França, que ficou com o vice no Qatar, deve ter mais trabalho para avançar ao mata-mata.

Tricampeã mundial, a Argentina de Lionel Messi caiu em um grupo com três seleções de menor tradição no futebol -Argélia, Áustria e Jordânia.

A Jordânia, 66º do ranking da Fifa, é uma das quatro estreantes em edições do Mundial -ao lado de Cabo Verde, Curaçao e Uzbequistão. Ela bateu na trave em 2014, quando caiu na repescagem, para o Uruguai.

Nas Eliminatórias asiáticas, a Jordânia se classificou em segundo em seu grupo, atrás da Coreia do Sul, à frente de Iraque, Omã, Palestina e Kuwait.

A Argélia, 35º do ranking, disputará sua quinta edição da Copa do Mundo. A última vez foi em 2014, no Brasil, quando avançou pela primeira vez às oitavas de final, sendo eliminada pela Alemanha.

A Argélia avançou em primeiro em seu grupo nas Eliminatórias africanas, deixando para trás Uganda, Moçambique, Guiné, Botsuana e Somália.

A Áustria, 24º do mundo, passou em primeiro em seu grupo, mandando a Bósnia para a repescagem, com Romênia, Chipre e San Marino eliminados.

Será a oitava participação do país europeu na Copa, a primeira vez desde 1998, na França. O melhor resultado é o terceiro lugar, em 1954, superando o Uruguai na disputa pelo bronze.

Passando para o mata-mata, a Argentina pode ter pela frente Espanha, Uruguai, Cabo Verde ou Arábia Saudita.

Já a França terá pela frente na fase de grupos a seleção de Senegal, 19º do ranking, e da Noruega, 29º, além de aguardar um adversário da repescagem intercontinental.

Mbappé e Haaland devem fazer um dos grandes duelos da fase de grupos da Copa, com a seleção norueguesa voltando a uma Copa do Mundo após 28 anos. O time nórdico terminou em primeiro em seu grupo nas Eliminatórias europeias, mandando a tetracampeã mundial Itália para a repescagem.

Já Senegal, liderada pelo atacante Sadio Mané, chega para sua terceira Copa consecutiva, após a estreia em 2002. No Qatar, avançou até as oitavas de final, eliminada pela Inglaterra. O time liderou seu grupo nas Eliminatórias africanas, com a República Democrática do Congo ficando com a vaga para a repescagem.

A França ainda terá pela frente a seleção que levar a melhor no confronto da repescagem intercontinental com Iraque (58º), Bolívia (76º) e Suriname (123º).

Avançando, a seleção francesa terá pela frente adversário de grupo com Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curaçao.