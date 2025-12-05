SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos vai se reunir com Neymar na semana que vem para discutir sua renovação de contrato ?caso confirme a permanência na Série A, neste domingo.

O UOL ouviu de fontes próximas à alta cúpula santista que a ideia inicial seria reduzir gastos com o camisa 10 e propor uma redução salarial no próximo acerto.

A duração do novo vínculo também já estaria esboçada: seis meses, até o início da Copa do Mundo de 2026. Neymar ainda não foi convocado para a seleção brasileira desde a chegada de Carlo Ancelotti, mas segue com objetivo de atuar em seu quarto mundial.

O camisa 10 não joga pela seleção, na verdade, há mais de dois anos. Sua última convocação veio em outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho e ficou fora de ação por meses.

Com contrato até o fim do mês, Neymar vê o Santos como um 'trampolim' para voltar ao radar de Ancelotti ? e, nos últimos dias, tem conseguido. Mesmo com uma contusão no joelho, o craque marcou cinco gols nos últimos três jogos, incluindo um hat-trick neste meio de semana, contra o Juventude, em jogo que praticamente sacramentou a permanência do Peixe na Série A.

CONFIRMAÇÃO DA PERMANÊNCIA

Antes de pensar na permanência de seu capitão, contudo, o Peixe precisa garantir sua própria permanência na primeira divisão. Com 44 pontos na 14ª colocação, o Alvinegro tem dois pontos de vantagem sobre o Vitória, primeiro time no Z4, e depende apenas de si neste domingo.

O time recebe o Cruzeiro, na Vila Belmiro, às 16h (de Brasília), pela 38ª e última rodada do Brasileirão.