A expectativa é que na convocação para os amistosos contra as seleções europeias o técnico italiano Carlo Ancelotti chame um grupo muito próximo do que vai levar para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Nesta sexta-feira, no Kennedy Center, em Washington (Estados Unidos), a Fifa sorteou os grupos do Mundial de 2026. E ficou definido que o Brasil mede forças na primeira fase da competição com Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia do time comandado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti será no dia 13 de junho, diante dos marroquinos, ainda em local a ser definido.