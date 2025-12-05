Uma publicação compartilhada por CBF Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

A equipe do Brasil volta a entrar no próximo domingo (7), a partir das 8h30 (horário de Brasília), quando mede forças com Portugal, que superou a Argentina na outra semifinal.

O triunfo do selecionado brasileiro foi construído com gols de Ana Luiza, Amandinha, Débora Vanin e Luana. O Espanhol marcou o gol de honra com Ale de Paz.

Após a classificação, o técnico da seleção brasileira, Wilson Sabóia, destacou a inteligência de sua equipe diante das espanholas: Fizemos um jogo muito inteligente, as meninas compreenderam a ideia do nosso jogo, sem perder o dinamismo, a inteligência, a capacidade de tomar uma decisão.

Agora, diante de Portugal, ele espera uma final marcada pelo equilíbrio: Acho que faremos um jogo equilibrado, forte, contra uma excelente seleção que é a portuguesa. Os detalhes definirão quem será campeão do primeiro título mundial.

