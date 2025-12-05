SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Semifinalista na Copa do Mundo de 2022, com uma surpreendente campanha, a seleção de Marrocos será a primeira adversária do Brasil na Copa do Mundo de 2026. As duas seleções estão no Grupo C, ao lado de Haiti e Escócia, conforme sorteio realizado nesta sexta-feira (5) pela Fifa (Federação Internacional de Futebol).

Nos últimos anos, Marrocos consolidou um dos projetos esportivos mais bem estruturados da África, impulsionado pelo centro de formação Mohammed VI e pela presença de atletas que atuam em grandes clubes da Europa, o que elevou o nível técnico e a regularidade da equipe em competições internacionais.

A equipe marroquina vai disputar seu sétimo Mundial, sendo o terceiro consecutivo. É a primeira vez em sua história que se classifica para três edições seguidas.

A trajetória marroquina no torneio começou em 1970, quando o país se tornou apenas o segundo africano, depois do Egito em 1934, a competir no maior palco do futebol.

Antes do crescimento recente, Marrocos já havia deixado sua marca em 1986, quando avançou às oitavas de final ao liderar um grupo com Inglaterra e Portugal ?um feito inédito para o continente africano à época.

Os Leões, como são conhecidos, chegam à América do Norte com a expectativa de repetir a campanha histórica feita no Qatar em 2022. Na ocasião, tornaram-se a primeira equipe africana a alcançar as semifinais, liderando um grupo que incluía Croácia, Bélgica e Canadá. Antes, Camarões (1990), Senegal (2002) e Gana (2010).

Depois, surpreenderam Espanha e Portugal no mata-mata antes de cair para a França na semi e terminar em quarto lugar após uma derrota apertada por 2 a 1 para a Croácia.

A performance no Oriente Médio transformou o status internacional da equipe, que deixou de ser vista como surpresa para consolidar-se como candidata recorrente a campanhas fortes e como uma das seleções mais competitivas fora do eixo Europa-América do Sul.

Em 2026, brasileiros e marroquinos terão seu segundo encontro em Mundiais. O primeiro ocorreu na edição de 1998, também na fase de grupos, quando a equipe canarinho venceu por 3 a 0, com gols de Ronaldo, Rivaldo e Bebeto. Coincidentemente, naquela edição, a Escócia também estava na mesma chave. A diferença é que, agora, o Haiti completa o grupo. Há 28 anos, a Noruega completou a chave.

Mais recentemente, houve um amistoso entre as equipes em 2023, quando a seleção africana conseguiu sua primeira vitória frente os brasileiros, por 2 a 1.

Aquela partida evidenciou características que se tornaram marca registrada do time: organização defensiva rígida, linhas compactas, intensidade na pressão e transições rápidas que exploram a velocidade de seus laterais e atacantes, modelo que se fortaleceu desde a chegada do técnico Walid Regragui.

Marrocos foi o primeiro país africano a garantir vaga na Copa de 2026, selando a classificação em 5 de setembro de 2025 com uma vitória dominante por 5 a 0 sobre o Níger, que confirmou a liderança do Grupo E. A equipe venceu todos os oito jogos das Eliminatórias, fechando com 100% de aproveitamento.

A crescente relevância do país no cenário futebolístico também se reflete fora de campo. Marrocos será coanfitrião da Copa do Mundo de 2030, ao lado de Portugal e Espanha, o que ampliará sua visibilidade global e consolidará investimentos em infraestrutura e no fortalecimento do esporte no país.

O Brasil caiu no Grupo C, que além de Marrocos tem Haiti e Escócia. Os confrontos estão programados para os dias 13 (sábado), 19 (sexta-feira) e 24 (quarta-feira) de junho.

As sedes em que ficarão concentradas todas as seleções, os estádios e os horários de cada partida serão divulgados neste sábado (6).

Os dois primeiros de cada chave avançam, mais os oito melhores terceiros colocados, com as 32 seleções passando a se enfrentar em partidas de mata-mata. Serão, ao todo, 104 partidas.

RAIO-X

País: Marrocos

Federação: CAF (Confederação Africana de Futebol)

Destaque: Achraf Hakimi, 27, lateral-direito

Participações na Copa: 7 - melhor posição: 4º, em 2022

Desempenho nas Eliminatórias: 100% (8V)