AS LEOAS ESTÃO NAS QUARTAS!Time Brasil (@timebrasil) December 5, 2025
O Brasil venceu Angola por 32x26 e garantiu a classificação antecipada para as quartas de final do Mundial!
É o handebol brasileiro fazendo história! VAMOOOOS! #TimeBrasil #Handebol pic.twitter.com/eXXPVpuPfe
Com o triunfo desta sexta, a seleção brasileira chegou à quinta vitória na competição, mantendo 100% de aproveitamento. Na estreia do Mundial, a seleção de Cristiano Silva derrotou Cuba por 41 a 20. Depois o compromisso foi com a República Tcheca, com a seleção brasileira triunfando pelo placar de 28 a 22. Em seu último compromisso pela primeira fase, o Brasil bateu a Suécia por 31 a 27. Já a estreia na segunda fase foi um triunfo de 32 a 25 sobre a Coreia do Sul.
Ainda pela segunda fase, o Brasil volta a entrar em ação no próximo domingo (7), quando medirá forças com a Noruega a partir das 16h30 (horário de Brasília).
