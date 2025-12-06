SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira deve escolher o centro de treinamento do New York Red Bulls, em Nova York, como sede para sua campanha na Copa do Mundo de 2026. A decisão não está totalmente fechada, pode mudar para Boston ou um terceiro lugar, mas a tendência é esta por causa do jogo de xadrez da Copa do Mundo, que inclui os favorecimentos aos quatro melhores do ranking da Fifa.

A decisão se dará a partir da manhã deste sábado, quando haverá reunião no hotel Capital Hilton, no centro de Washington. Nesta conferência, a Fifa definirá se o Brasil jogará as duas peimrias vezes em Boston, como prefere, se haverá uma em Nova York ou Boston, talvez uma na Filadélfia e a terceira partida entre Miami e Atlanta.

Se disputar dois jogos em Boston, terá prioridade para escolher o campo de treino na cidade. Mas, a partir da segunda fase, esta preferência se perderá se um dos quatro mais bem ranqueados da Fifa tiverem partida agendada para a mesma capital do estado de Massachucetts.

Neste caso, o Brasil pode perder a prioridade para Espanha, França, Inglaterra ou Argentina e precisar mudar de endereço.

Este é um dos fatores para a preferência da seleção pelo Centro de Treinamento do New York Red Bulls. O outro é a certeza de que a reforma do equipamento da Red Bull o tornará um dos mais bem estruturados do planeta. Pode ser bom ficar em Nova York, perto de grandes aeroportos e a distâncias curtas da Filadélfia e Boston, médias de Miami e Atlanta, onde deverá fazer os jogos da fase de grupos.

Também com mais certeza de poder permanecer no mesmo endereço, com as mesmas condições de clima, logística e estrutura até a finalíssima, agendada para Nova Jérsei, região metropolitana de Nova York.

A tendência é o Brasil escolher Nova York. Mas a decisão final dependerá da reunião da Fifa na manhã deste sábado e das visitas técnicas, que a delegação brasileira fará a três centros de treinamento entre este sábado e o domingo, 14 de dezembro. O retorno da comitiva da CBF ao Brasil está agendada apenas para daqui a oito dias, depois de todas as definições.