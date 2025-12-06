SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mirassol já alcançou marcas e se garantiu na fase de grupos da Libertadores. Mesmo assim, a equipe do interior paulista mira três últimos feitos na rodada final do Brasileirão, contra o Flamengo.

O Mirassol quer ter a melhor campanha de um time vindo da Série B nos pontos corridos. Com 66 pontos, o clube é o quarto colocado, mas quer chegar aos 69 e igualar a campanha do Internacional, que voltou à Série A em 2018 e terminou com essa pontuação.

A equipe também mira terminar o Brasileirão invicta em casa. Dos 18 jogos realizados no Maião até aqui, o Mirassol venceu 12 e empatou seis. Somente o Leão e o Flamengo não perderam jogando como mandantes no campeonato.

Se conseguirmos ir aos 69 pontos, conseguimos igualar o Internacional e bater essa meta, fechando a competição com mais uma meta cumprida. Ainda falta fechar o ano invicto em casa. Se não der os 69 pontos, queremos essa marca, é muito importante. Rafael Guanaes, técnico do Mirassol

O Mirassol fecha o Brasileirão ainda tentando "arrancar" pontos de todos os times. A equipe venceu ou empatou ao menos um jogo contra todos os rivais até aqui, com exceção justamente do Flamengo. No primeiro turno, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1, jogando no Maracanã.

Centenário histórico

O Mirassol completou 100 anos em 2025 e comemorou de uma maneira que nem mesmo o clube esperava. No começo do Brasileirão, o discurso da comissão técnica e jogadores era de luta pela permanência -esta foi a primeira temporada do time na Série A.

Mas o clube foi muito além disso. Chegou aos 45 pontos -número "mágico" para a permanência- em outubro, quando já estava na zona de classificação para a Libertadores e mudou o discurso para conseguir uma vaga em competição continental, fosse Libertadores ou Sul-Americana.

Conseguiu a melhor: Libertadores. A vaga foi assegurada no mês passado, com quatro rodadas de antecedência, e, no começo desta semana, se garantiu de vez na fase de grupos.

O Mirassol se tornou o primeiro clube estreante no Brasileirão a conquistar uma vaga direta na Libertadores. No contexto geral, é apenas o terceiro a conseguir uma vaga em competição continental, igualando Barueri e Cuiabá, que foram à Sul-Americana.

O time paulista também é o melhor estreante da história dos pontos corridos. Os 59% de aproveitamento no Brasileirão superam os 42% do Barueri [2009] e os 41% do Cuiabá [2021].

De olho em 2026

O ano que vem será de calendário cheio para o Mirassol. A equipe disputará Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Mesmo assim, a comissão técnica e diretoria evitam falar sobre contratações e possíveis saídas do elenco.

Internamente, o clube resolve processos para não ter problemas na Libertadores. A Conmebol exige que os clubes participantes atendam a alguns requisitos: time feminino, capacidade do estádio e aeroporto internacional próximo.

O Mirassol tem acelerado o processo para criar sua equipe feminina. Nas últimas semanas, a diretoria tem se reunido com agentes.

O estádio José Maria de Campos Maia pode receber a fase de grupos já que tem 15 mil lugares. O sarrafo sobe no mata-mata, já que a Conmebol exige, no mínimo 20 mil até as quartas, e 30 mil na semifinal. Nada impede o clube de jogar em outro lugar.

A Conmebol também exige um aeroporto internacional com até 150km de distância do estádio. São José do Rio Preto, cidade vizinha de Mirassol, está internacionalizando o seu aeroporto.