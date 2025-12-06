SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Felipe Gustavo é um dos nomes mais importantes do skate brasileiro, na modalidade street. O brasiliense vai participar do SLS Super Crown neste domingo, conciliando o esporte com a paternidade que está por vir.

O sonho segue sendo mais uma disputa das Olimpíadas. Ele representou o Brasil em Paris e, agora, pensa em Los Angeles, mesmo que vá estar com seus 36 anos em 2028. A idade não é um problema e não faltam inspirações.

"Eu acho que é muito possível (estar nas Olimpíadas em 2028). Estou chegando no auge do meu skate agora. São tantos anos praticando o esporte, parece que o skate fica cada vez mais fácil. A expectativa é enorme, quero muito poder representar meu país mais uma vez e sair com uma medalha dessa vez. Independente da idade, acho que isso não é um fato. Lebron James e Cristiano Ronaldo estão com 40 anos e seguem no auge. Vai ser um privilégio", disse Felipe Gustavo, ao UOL.

O skatista também terá uma mudança radical em sua vida entre o fim de 2025 e o início de 2026. Ele e a esposa, Camila, estão esperando uma filha, a Bia. Já são 37 semanas de gestação.

"Tem sido um ano muito grande para a gente, para mim e para a minha esposa. Sempre tivemos o sonho de ser pais. Deus tem nos abençoado, nos abençoou com uma linda bebezinha, a Bia, que está chegando aí em algumas semanas. É o nosso grande amor. Muito feliz. Skate é legal, mas a família vem em primeiro lugar", explicou.

Junto com esse momento especial ele tem conseguido manter o foco no skate. O Super Crown será uma boa oportunidade de deixar um legado importante antes da licença paternidade, especialmente diante da torcida brasileira.

"Acho que o skate é muito único, é um auge em que todo mundo é muito bom. O Super Crown pode acontecer para qualquer pessoa, vai muito do dia. Eu sempre falo que tem um monte de "Cristiano Ronaldo" ali no meio. Tentar fazer o meu melhor e sair de lá feliz por isso, independente de acertar as manobras ou não. São 20 em um mundo inteiro. Vamos para cima", disse, antes de concluir:

"(O carinho da torcida) É muito diferenciado. Não só para mim, mas para todos os skatistas que competem aqui no Brasil. Todo mundo que vem para cá, a galera fica sempre muito feliz, um carinho muito grande", finalizou.

O SLS Super Crown será disputado entre sábado e domingo, pela manhã, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Além de Felipe Gustavo, nomes como Rayssa Leal e Giovanni Vianna também estarão presentes.