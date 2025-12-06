SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen, da Red Bull Racing, vai largar na pole position no GP de Abu Dhabi, o último da temporada 2025 da Fórmula 1. O holandês segue firme na luta pelo quinto título da categoria.
"Estou muito feliz com o resultado, é a única coisa que podemos controlar, maximizar com o carro que temos. O que a gente mudou, nos ajudou", diz Max Verstappen.
Os três envolvidos na luta pelo título vão largar nas três primeiras posições. Verstappen será seguido pelas McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri.
Gabriel Bortoleto também teve excelente tempo e vai largar na sétima posição, um dos seus melhores grids desde que começou na Fórmula 1. Igualou os GP's de Monza e Hungria.
O GP do Qatar começa às 10h (de Brasília) deste domingo (7). Norris e Piastri, da McLaren, e Max Verstappen, da Red Bull, ainda têm chances de título da Fórmula 1. O britânico lidera a classificação, com 408 pontos.
Q1: Bortoleto tira Hamilton no último segundo
O brasileiro da Sauber fez a volta rápida já com a bandeira quadriculada e conseguiu um espaço no Q2. Para isso, ele ultrapassou Lewis Hamilton, da Ferrari.
O heptacampeão da Fórmula 1 ficou no Q1 pela quarta vez consecutiva. Albon, Hulkenberg, Gasly e Colapinto também não conseguiram a classificação para o Q2.
Piastri liderou, enquanto Lando Norris ficou em sexto. Verstappen ficou em quarto. A grande surpresa foi Bearman, cotado na Ferrari para 2026, que terminou em segundo com sua Haas.
Q2: Piastri quase fica de fora
Se Bearman foi a grata surpresa no Q1, acabou eliminado no Q2. Ele não superou o tempo de Tsunoda, da RBR, por sete milésimos.
Além do britânico, Lawson, Antonelli, Stroll e Sainz também não se classificaram para o Q3.
Oscar Piastri poderia ter ficado de fora do Q3. Foram poucos décimos com relação a Bearman e Tsunoda, já citados. Ele segue na luta pelo título com Norris e Verstappen.
Bortoleto também se classificou para o Q3, na quinta posição. O brasileiro teve duas excelentes voltas, sem erros, para se manter na briga até o fim.
Q3: Verstappen domina
O piloto holandês dominou completamente o Q3 e fez os dois melhores tempos na pista de Abu Dhabi. Norris ultrapassou Piastri no fim e largará em segundo, seguido pelo companheiro.
Destaque para Leclerc, que conseguiu comandar uma Ferrari que foi instável ao longo de toda a temporada, e George Russell, com bons resultados desde a primeira qualificatória.
Bortoleto chegou a ocupar a quarta posição, mas terminou em sétimo. Ótimo resultado do brasileiro.
Confira o grid do GP de Abu Dhabi
1. Max Verstappen (Red Bull Racing)
2. Lando Norris (McLaren)
3. Oscar Piastri (McLaren)
4. George Russell (Mercedes)
5. Charles Leclerc (Ferrari)
6. Fernando Alonso (Aston Martin)
7. Gabriel Bortoleto (Sauber)
8. Esteban Ocon (Haas)
9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
10. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)
11. Oliver Bearman (Haas)
12. Carlos Sainz (Williams)
13. Liam Lawson (Racing Bulls)
14. Kimi Antonelli (Mercedes)
15. Lance Stroll (Aston Martin)
16. Lewis Hamilton (Ferrari)
17. Alex Albon (Williams)
18. Nico Hulkenberg (Sauber)
19. Pierre Gasly (Alpine)
20. Franco Colapinto (Alpine)