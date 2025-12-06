SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHPARESS) - O Aston Villa venceu o líder Arsenal por 2 a 1, neste sábado (6), no Villa Park, pela 15ª rodada do Campeonato Inglês.
Matty Cash abriu o placar para o Aston Villa ainda no 1º tempo, Trossard anotou o gol de empate dos Gunners na segunda etapa e Buendia fez o gol da vitória do time da casa nos acréscimos, no último lance da partida.
Mesmo com a derrota, o Arsenal segue na liderança da Premier League com 33 pontos. O Aston Villa sobe para a vice-liderança somando 30 pontos.
O Arsenal volta a campo no próximo dia 10, quando recebe o Club Brugge pela fase de liga da Champions. O Aston Villa joga contra o Basel no dia 11, pela Liga Europa.
Pela Premier League, os Gunners enfrentam o lanterna Wolverhampton em casa no dia 13. Já o Aston Villa visita o West Ham na próxima rodada.
Fim de sequência invicta
O Arsenal chegou para a partida de hoje com uma sequência de 18 jogos sem perder. A última derrota do Arsenal havia sido contra o Liverpool, por 1 a 0, na 3ª rodada no dia 31 de agosto.
O Aston Villa vive um bom momento e coloca fim à sequência do Arsenal. O time de Unai Emery agora soma sete vitórias consecutivas, além de ter emendado nove vitórias seguidas contando apenas partidas dentro de sua casa.
Gols e destaques
Toma lá, dá cá! O Arsenal chegou primeiro na cara do gol aos 8 minutos de jogo, mas Martin Odegaard bateu para defesa segura de Martínez. Dois minutos depois, Ollie Watikins respondeu para o Aston Villa, limpando dois marcadores e batendo forte para ótima defesa de Raya a queima-roupa.
Impedimento marcado. O Arsenal chegou a abrir o placar com Eze aos 21 minutos do 1º tempo, mas o gol foi anulado por impedimento. Bukayo Saka estava adiantado quando recebeu a bola e cruzou para a área no início da jogada.
1 x 0: O Aston Villa abriu o placar com Matty Cash aos 35 minutos do 1º tempo. Maatsen cruzou pela esquerda, a zaga tentou afastar mas a bola sobrou para o latera-direito chegar fuzilando por entre as pernas de Raya.
Arsenal modificado. Na volta do intervalo, Mikel Arteta faz duas alterações para tentar alterar o placar, colocando Gyökeres e Trossard nos lugares de Merino e Eze.
1 x 1: A mexida de Arteta surtiu efeito logo aos 7 minutos do 2º tempo, e Trossard deixou tudo igual no placar. Bukayo Saka roubou a bola no meio de campo, fez uma triangulação e cruzou na área para o atacante belga só empurrar para dentro do gol de Dibu Martínez.
Momento curioso. Na reta final da partida, Trossard, que havia entrado no intervalo e feito o gol de empate, foi substituído por Martinelli. Na transmissão não ficou claro se o jogador sentiu uma lesão ou se foi apenas escolha técnica.
2 x 1: Nos acréscimos, o Aston Villa bombardeou o Arsenal e chegou a finalizar três vezes em poucos segundos. No rebote, Buendía bateu da entrada da área e fez o gol da vitória no último lance da partida.
FICHA TÉCNICA
Aston Villa x Arsenal
Campeonato: Premier League (15ª rodada)
Data: 06/12/2025
Local: Villa Park, Birmingham (Inglaterra)
Hora: 9h30 (horário de Brasília)
Árbitro: Peter Bankes
Cartões amarelos: Calafiori e Saka (ARS)
Gols: Matty Cash (AST), 35' do 1º tempo (1-0); Trossard (ARS), 7' do 2º tempo (1-1); Buendía (AST), 49' do 2º tempo
Aston Villa: Emiliano Martínez; Cash (Buendia), Konsa, Torres (Lindelof), Maatsen; Kamara, Onana (Bogarde), McGinn (Sancho), Tielemans, Rogers; Watkins (Malen). Técnico: Unai Emery.
Arsenal: Raya; Calafiori (Lewes-Skelly), Hincapie, Timber, White; Rice, Zubimendi, Odegaard; Eze (Trossard; Martinelli), Saka (Madueke), Merino (Gyökeres). Técnico: Mikel Arteta.