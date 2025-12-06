SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Max Verstappen obteve o melhor tempo do treino de classificação para o GP de Abu Dhabi, o último da temporada 2025 da F1. Pole position, o holandês manteve viva a esperança de buscar seu quinto título seguido a principal categoria do automobilismo.
O piloto da Red Bull será seguido no grid pelos seus dois concorrentes, ambos da McLaren. O britânico Lando Norris, líder do campeonato, obteve o segundo lugar. O australiano Oscar Piastri sairá em terceiro.
O cenário ainda é favorável a Norris, que tem 408 pontos, contra 396 de Verstappen e 392 de Piastri. Dessa maneira, para não depender de nenhum outro resultado, ele precisa apenas assegurar um lugar entre os três do pódio.
Verstappen, por sua vez, no cenário mais simples, será campeão se vencer a corrida e se Piastri ficar fora do pódio. Já Piastri fica na torcida por uma combinação mais improvável, com maus resultados dos dois outros postulantes.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, obteve um bom desempenho no treino classificatório de Abu Dhabi. Estreante na categoria neste ano, 19º na tábua de classificação da temporada, ele vai largar em sétimo.
Confira o grid em Abu Dhabi
1. Max Verstappen (Red Bull Racing)
2. Lando Norris (McLaren)
3. Oscar Piastri (McLaren)
4. George Russell (Mercedes)
5. Charles Leclerc (Ferrari)
6. Fernando Alonso (Aston Martin)
7. Gabriel Bortoleto (Sauber)
8. Esteban Ocon (Haas)
9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
10. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)
11. Oliver Bearman (Haas)
12. Carlos Sainz (Williams)
13. Liam Lawson (Racing Bulls)
14. Kimi Antonelli (Mercedes)
15. Lance Stroll (Aston Martin)
16. Lewis Hamilton (Ferrari)
17. Alex Albon (Williams)
18. Nico Hulkenberg (Sauber)
19. Pierre Gasly (Alpine)
20. Franco Colapinto (Alpine)
Confira a pontuação dos postulantes ao título
1 - Lando Norris (GBR, McLaren): 408 pontos
2 - Max Verstappen (HOL, Red Bull): 396
3 - Oscar Piastri (AUS, McLaren): 392