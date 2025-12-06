SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luiz Eduardo Baptista, o BAP, presidente do Flamengo, fez uma previsão ousada para 2026. De acordo com o mandatário, o clube carioca tem condições de gastar R$ 1 bilhão só com reforços na próxima temporada.

"Se eu tiver que gastar R$ 1 bilhão para continuar ganhando a p... toda, eu posso gastar. Uma coisa é você querer gastar e não poder porque não pode pagar. A decisão de gastar só tem consequência, tem que ter dinheiro para pagar. E quando eu olho dentro desse horizonte de dois anos de planejamento, eu poderia gastar R$ 1 bilhão ano que vem", disse Eduardo Baptista, em entrevista à FlamengoTV.

Mais falas de BAP

Planejamento até 2027

"Algumas coisas, vou te dar um par de exemplos, você não planeja para um ano só. Você contrata jogadores com contrato de quatro anos. Nós queremos reduzir a idade média do elenco. Você tem que considerar a idade dos que estão hoje, daqui a um, dois anos vão estar mais velhos. Tem que considerar os jogadores que você contrata esse ano de 26, qual a idade deles, e considerar a idade dos que você vai olhar agora para contratar em 27. Se eu quero um de 25 anos agora, Joãozinho em 27 vai estar um ano e meio mais velho. Então tem uma série de aspectos que tem que considerar. Nesse processo de avaliar perfil de atletas, posições, atletas que você entende que vão podem comercializados... Esse é um jogo de xadrez e não dá para pensar só um ano à frente, tem que pensar um pouquinho mais longe."

Renovações com Filipe Luís e José Boto

"O contrato é até final desse ano, mas já tinha uma possibilidade de extensão. E não quero me engajar na extensão, estou propondo um novo contrato para ele. Porque quando a gente fez o contrato com o Boto, tinha uma preocupação natural de ambas as partes: será que vai dar certo? Tinha a possibilidade dos dois lados abrirem ao final de um ano, se a gente entendesse que a coisa por qualquer razão, ou por fatores exógenos à relação também, poderia abrir esse contrato. Eu estou satisfeito, acredito que a gente deva prosseguir juntos. Vejo que a janela que a gente fez no meio do ano, na minha visão, foi absolutamente sensacional. (...) Tivemos vários acertos nessa parte do planejamento que se refletiram de maneira positiva nesse trabalho do ano. Espero que ano que vem a gente faça ainda melhor."