RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Prestes a embarcar com o time do Flamengo para a disputa de mais um título, o meia Giorgian de Arrascaeta postou uma foto para anunciar o nascimento de seu primeiro filho, Milano, na manhã deste sábado (6). "Bem-vindo, Milanito", escreveu.

A delegação viaja à tarde para Doha, no Qatar, e há um plano em curso para minimizar os impactos das mais de 18 horas de viagem. O elenco deixará o Rio de Janeiro por volta das 15h e chegará a Doha no domingo, às 13h (horário local). O fuso horário é de seis horas a mais no Qatar em relação ao de Brasília.

Em entrevista recente, Camila Bastiani, mulher do jogador, disse que o parto estava marcado para a sexta-feira (5), para que desse tempo de Arrascaeta acompanhar antes da viagem. Não há informações sobre o horário em que ela deu à luz Milano.

Camila teve uma gravidez tranquila e, três dias antes, na quarta-feira (3), estava no Maracanã, na comemoração do título do Brasileirão, que garantiu o eneacampeonato nacional à equipe rubro-negra.

flamengo