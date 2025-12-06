SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chelsea e Bournemouth empataram por 0 a 0 neste sábado (6) em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Inglês.

O jogo no Vitality Stadium foi marcado pela falta de ofensividade do Chelsea na primeira etapa, que não conseguiu finalizar no alvo dos donos da casa no 1º tempo.

Um dos destaques dos Blues nas últimas partidas, Estêvão começou o jogo como opção no banco de reservas. O brasileiro entrou apenas na reta final, aos 30 minutos do 2º tempo. Além dele, João Pedro também entrou somente na segunda etapa.

Com o empate, o Chelsea vai a 25 pontos e segue na 4ª posição, oito pontos atrás do líder Arsenal. O Bournemouth tem 20 pontos e está na 13ª colocação.

O Chelsea volta a campo na terça-feira, quando enfrenta a Atalanta pela Liga dos Campeões, na Itália. Pelo Campeonato Inglês, o próximo compromisso dos Blues é contra o Everton, em casa, no dia 13.

O Bournemouth enfrenta o Manchester United fora de casa na próxima rodada da Premier League, no dia 15.

Destaques

Subiu a bandeira. O Bournemouth abriu o placar contra o Chelsea logo aos 4 minutos de partida, mas o gol foi anulado por impedimento. O brasileiro Evanilson, que foi revelado pelo Fluminense, recebeu passe em posição irregular e finalizou, a bola sobrou para Semenyo fazer o 1 a 0 mas o gol não valeu.

Brasileiros no banco. Enzo Maresca, técnico do Chelsea, opta por uma escalação com Delap no ataque, deixando Estêvão e João Pedro no banco de reservas. O técnico italiano não lançou um dos brasileiros nem quando precisou substituir Delap por lesão, preferindo colocar Marc Guiu no lugar do atacante inglês ainda no 1º tempo.

Cadê o Chelsea? O 1º tempo do duelo teve poucas chances de gols e as equipes foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar. E foi o Bournemouth quem esteve mais perto de abrir o placar, criando mais chances que o Chelsea. A primeira etapa teve somente quatro chutes no alvo, todas dos donos da casa. O Chelsea finalizou apenas três vezes no 1º tempo, nenhuma no alvo.

Chegaram os Blues! Na volta do intervalo, o Chelsea parece ter acordado. O time londrino criou ao menos três chances de gols em menos de 5 minutos. Em uma delas, Garnacho cabeceou na trave de Petrovic, que ainda fez uma boa defesa em finalização de Cole Palmer.

Brasileiros em campo. João Pedro entrou no lugar de Cole Palmer aos 12 minutos do 2º tempo, enquanto Estêvão demorou mais para entrar em campo: o ex-Palmeiras substituiu Garnacho somente aos 30 minutos do 2º tempo.

FICHA TÉCNICA

Bournemouth x Chelsea

Campeonato: Premier League (15ª rodada)

Data: 06/12/2025

Local: Vitality Stadium, Bournemouth (Inglaterra)

Hora: 12h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Michael Oliver

Cartões amarelos: Marc Guiu e James (CHE)

Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi (Hill), Truffert; Scott, Jimenez (Adli), Tavernier, Kluivert (Brooks), Semenyo; Evanilson (Unal). Técnico: Andoni Iraola.

Chelsea: Sanchez; Cucurella, Chalobah, Fofana, Gusto; Fernandez, James; Garnacho (Estêvão), Palmer (João Pedro), Neto; Delap (Guiu). Técnico: Enzo Maresca.