SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil estreia na Copa do Mundo às 19 horas de um sábado, 13 de junho, no Metlife Stadium, em Nova York, no estádio Metlife, em Nova Jersey.

A definição se deu em reunião do Conselho técnico da Fifa, em Washington, no início da tarde deste sábado.

O segundo jogo acontecerá na Filadélfia, na sexta-feira seguinte, também às 21h, contra o Haiti. A terceira partida será na quarta seguinte, dia 24, na Flórida, no estádio Miami Gardens.

A expectativa inicial era da terceira partida em Atlanta, à tarde, com estádio climatizado. Miami pode desgastar a seleção por mais calor.

Mas as escolhas diminuem o impacto do temido calor da costa leste, por disputar duas partidas noturnas.

Também reforça a tendência de ter o centro de treinamento do New York Red Bulls, em Harrison, como campo de treinos. É uma quase certeza.

A delegação brasileira passará a próxima semana inteira analisando os centros de treinamento nas cidades da primeira fase e também instalações para o amistoso que será agendado para o território da Copa dias antes do Mundial.

Se for o primeiro colocado do Grupo C, o Brasil poderá fazer a segunda fase em Houston, oitavas-de-final em Nova York, quartas-de-final em Miami, semifinais em Atlanta e final outra vez em Nova York - Metlife Stadium, em Nova Jersey.

A delegação da CBF tem passagem de retorno ao Brasil agendada apenas para o próximo domingo, dia 14, após fazer todas as vistorias e escolhas definitovas.