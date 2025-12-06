SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa definiu os horários e locais de todas as partidas da Copa do Mundo de 2026 neste sábado (6). A seleção brasileira, portanto, já sabe que jogará suas partidas em Nova York, Miami e Filadélfia.

Agora, a seleção conhece horários e locais dessas partidas. A estreia, por exemplo, será em Nova York, às 19h (de Brasília). O Brasil também enfrenta a Escócia nesse horário, em Miami, enquanto pega o Haiti às 22h, na Filadélfia.

O sorteio foi realizado ontem, em Washington, capital dos Estados Unidos. Nele, o Brasil conheceu seus adversários na fase de grupos: Marrocos, Haiti e Escócia.

A ordem dos jogos também foi definida durante o sorteio. Ancelotti e companhia estreiam contra Marrocos, no dia 13 de junho, depois encaram o Haiti e fecham a participação na fase de grupos diante da Escócia.

Como vai em três cidades, é bem provável que a seleção monte seu "base-camp" em um ponto comum. A CBF ainda confirmará a questão.

Veja a tabela detalhada do Brasil na Copa do Mundo

Grupo C

Brasil x Marrocos - 13 de junho, às 19h (de Brasília), em Nova York

Brasil x Haiti - 18 de junho, às 22h, na Filadélfia

Brasil x Escócia - 24 de junho, às 19h, em Miami

Conheça os grupos da Copa do Mundo

- Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem Europa 4

- Grupo B: Canadá, Repescagem Europa 1, Qatar e Suíça

- Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia

- Grupo D: EUA, Paraguai, Austrália e Repescagem Europa 3

- Grupo E: Alemanha, Curação, Costa do Marfim e Equador

- Grupo F: Holanda, Japão, Repescagem Europa 2 e Tunísia

- Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia

- Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai

- Grupo I: França, Senegal, Repescagem Mundial B e Noruega

- Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia

- Grupo K: Portugal, Repescagem Mundial A, Uzbequistão e Colômbia

- Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá