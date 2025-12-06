SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa definiu os horários e locais de todas as partidas da Copa do Mundo de 2026 neste sábado (6). A seleção brasileira, portanto, já sabe que jogará suas partidas em Nova York, Miami e Filadélfia.
Agora, a seleção conhece horários e locais dessas partidas. A estreia, por exemplo, será em Nova York, às 19h (de Brasília). O Brasil também enfrenta a Escócia nesse horário, em Miami, enquanto pega o Haiti às 22h, na Filadélfia.
O sorteio foi realizado ontem, em Washington, capital dos Estados Unidos. Nele, o Brasil conheceu seus adversários na fase de grupos: Marrocos, Haiti e Escócia.
A ordem dos jogos também foi definida durante o sorteio. Ancelotti e companhia estreiam contra Marrocos, no dia 13 de junho, depois encaram o Haiti e fecham a participação na fase de grupos diante da Escócia.
Como vai em três cidades, é bem provável que a seleção monte seu "base-camp" em um ponto comum. A CBF ainda confirmará a questão.
Veja a tabela detalhada do Brasil na Copa do Mundo
Grupo C
Brasil x Marrocos - 13 de junho, às 19h (de Brasília), em Nova York
Brasil x Haiti - 18 de junho, às 22h, na Filadélfia
Brasil x Escócia - 24 de junho, às 19h, em Miami
Conheça os grupos da Copa do Mundo
- Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem Europa 4
- Grupo B: Canadá, Repescagem Europa 1, Qatar e Suíça
- Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia
- Grupo D: EUA, Paraguai, Austrália e Repescagem Europa 3
- Grupo E: Alemanha, Curação, Costa do Marfim e Equador
- Grupo F: Holanda, Japão, Repescagem Europa 2 e Tunísia
- Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia
- Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai
- Grupo I: França, Senegal, Repescagem Mundial B e Noruega
- Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia
- Grupo K: Portugal, Repescagem Mundial A, Uzbequistão e Colômbia
- Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá