SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - Foram conhecidos na tarde de sábado (6) os detalhes da tabela da Copa do Mundo de 2026. Após o sorteio realizado no dia anterior, a Fifa (Federação Internacional de Futebol) divulgou horários e locais das 72 partidas da fase de grupos da competição, que ocorrerão nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

A seleção brasileira ficará concentrada na costa leste dos Estados Unidos. Se confirmar o favoritismo e avançar com a primeira colocação de sua chave, fará também no mata-mata todas as suas partidas nos Estados Unidos, país que receberá a maior parte dos confrontos e todos a partir das quartas de final.

A equipe de Carlo Ancelotti iniciará sua campanha no dia 13 de junho, um sábado, às 19h (de Brasília) no MetLife Stadium, contra Marrocos. O estádio fica na cidade de East Rutherford, na área metropolitana de Nova York e Nova Jersey e será também o palco da grande final, agendada para 19 de julho.

Na sequência, o time verde-amarelo vai à Filadélfia, onde enfrentará o Haiti no dia 19, uma sexta, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field. E encerrará sua participação no Grupo C no dia 24, uma quarta, diante da Escócia, no Hard Rock Stadium, às 19h (de Brasília), em Miami Gardens, nos arredores de Miami.

No caso de o Brasil obter mesmo a liderança da chave, seu caminho até a possível final teria paradas em Houston (29 de junho), East Rutherford (5 de julho), Miami Gardens (11 de julho) e Atlanta (15 de julho).

Definido o desenho da tabela, o técnico Ancelotti, o coordenador Rodrigo Caetano e outros membros da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) vão viajar pelos Estados Unidos visitando centros de treinamento. As inspeções terão início já neste domingo (7).

"Iniciaremos uma nova visita nos base camps da Fifa, estamos com nossa equipe para isso. Junto com o míster [Ancelotti], vamos percorrer as possibilidades. A gente vai ter muita calma, vai ter uma tomada de decisão muito técnica, considerando também a condição climática, mas não é apenas essa questão que estará envolvida na nossa tomada de decisão", afirmou Caetano.