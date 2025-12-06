SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa definiu os estádios que receberão as partidas do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo em 2026. A seleção brasileira jogará em Miami, Nova York e Filadélfia.

São três arenas muito grandes, que recebem jogos da NFL, a liga de futebol americano. A reportagem separou alguns detalhes sobre os estádios.

METLIFE STADIUM - NOVA YORK

Inaugurado em abril de 2010, o estádio da metrópole tem capacidade para 82.500 torcedores. Ele custou mais de 2,3 bilhões de dólares para ser construído.

É a casa do New York Giants e do New York Jets, equipes da NFL. Para evitar questões de naming rights, a Fifa está chamando o estádio de "New York Stadium".

Foi palco da final da Copa do Mundo de Clubes em 2025, vencida pelo Chelsea em cima do Real Madrid.

HARD ROCK STADIUM

É um estádio mais antigo, inaugurado em agosto de 1987. Casa do Miami Dolphins, da NFL, ele tem capacidade para cerca de 70 mil torcedores.

A arena custou 336 milhões de dólares, valor corrido. Além dos eventos de futebol, o Hard Rock Stadium também recebe jogos de tênis.

Mais uma vez, a organização da Copa do Mundo foge dos naming rights. Dessa forma, o Hard Rock Stadium será chamado apenas de Miami Stadium durante a competição.

LINCOLN FINANCIAL FIELD

Foi o estádio que mais recebeu jogos de brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. Flamengo e Palmeiras passaram por lá.

Ele foi igualado em maio de 2003, custando 875 milhões de dólares em valor corrigido. É a casa do Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL.

Importante destacar que, na Filadélfia, as tempestades também são muito comuns. Existe a possibilidade, portanto, da interrupção de partidas por lá, graças à chuva.