SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lionel Messi e o Inter Miami venceram o primeiro título da MLS (liga norte-americana de futebol) neste sábado (6), ao derrotar o Vancouver Whitecaps, comandado pelo alemão Thomas Müller, por 3 a 1.

O placar da final, disputada em Fort Lauderdale, na Flórida, foi aberto aos 7 minutos com um gol contra de Brian Ocampo, do clube canadense. O Vancouver Whitecaps assumiu o controle da partida durante o primeiro tempo, mas só conseguiu empatar aos 14 minutos da segunda etapa.

O Inter Miami reagiu em seguida -aos 25 minutos, Rodrigo de Paul recebeu livre a bola de Messi e marcou, e Tadeo Allende selou a vitória do clube aos 50 minutos, em um contra-ataque com assistência do jogador argentino.

Esta é a sexta temporada do Inter Miami na MLS, e o time finalmente cumpriu a promessa de dominar o futebol norte-americano, objetivo traçado com a contratação de Messi em 2023.

Em agosto, o Inter Miami deixou escapar o segundo título da Leagues Cup, torneio disputado entre equipes do EUA e do México, mas encontrou sua melhor forma no final desta temporada da MLS.