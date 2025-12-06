SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mirassol e Flamengo abriram a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 com uma grande partida. No Estádio José Maria de Campos Maia, as equipes empataram por 3 a 3. Chico Kim, Alesson e Cristian marcaram para os mandantes, enquanto Douglas Telles e Guilherme Gomes (duas vezes) anotaram os gols do Flamengo.
O time, que já chegou com o título brasileiro garantido, foi com uma equipe praticamente sub-20 a campo. Apenas Michael, Evertton Araújo, Wallace Yan e Dyogo Alves faziam parte da equipe profissional. O resto do grupo principal já embarcou rumo ao Qatar, para a disputa da Copa Intercontinental, inclusive com o técnico Filipe Luís. Bruno Pivetti, do sub-20, esteve à beira do campo.
O empate garante que o Mirassol termine sua primeira vez na Série A sem perder em casa. Nos 19 jogos realizados no Maião, o Leão Caipira teve 12 vitórias e sete empates.
As equipes já chegaram na última rodada com suas posições finais garantidas. O Flamengo termina como campeão, com 79 pontos, enquanto o Mirassol fecha sua campanha histórica em 4º lugar, com 67.
O Flamengo agora passa a focar na disputa da Copa Intercontinental. Com o grupo principal já rumo ao Qatar, o time do Rio estreia na quarta-feira, às 14h (de Brasília), contra o Cruz Azul, do México.
Já o Mirassol volta a campo apenas em 2026. A equipe do interior estreia no Campeonato Paulista contra o São Paulo, no dia 11 de janeiro.
JOGO SEM VALOR, MAS NEM TANTO
Por já estarem com suas colocações garantidas na rodada final, Mirassol e Flamengo podiam fazer uma partida morna, sem muita intensidade. Mas não foi isso que aconteceu. Os crias do sub-20 do Flamengo, querendo mostrar serviço, começaram com tudo. E o time do interior de São Paulo, querendo garantir sua campanha invicta em casa, reagiu. Resultado? Quatro gols no primeiro tempo e muitas chances que poderiam ter feito a etapa inicial terminar mais do que 2 a 2.
O segundo tempo teve um enredo semelhante. Os visitantes voltaram criando chances, e Guilherme Gomes deixou o Flamengo à frente do placar. Mas o técnico Rafael Guanaes mexeu no time, e o Mirassol voltou ao empate com Cristian. Com o cansaço, a partida perdeu um pouco de velocidade, e os donos da casa ainda tiveram duas boas chances perdidas para sair com a vitória.
MIRASSOL
Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes (Luiz Otávio) e Felipe Jonatan; Neto Moura, Danielzinho (José Aldo) e Chico Kim (Guilherme Marques); Negueba, Alesson (Carlos Eduardo) e Renato Marques (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes.
FLAMENGO
Dyogo Alves; Daniel Sales (Wanderson), Iago, João Victor e Johnny; Pablo Lúcio (Lucas Vieira), Evertton Araújo e Guilherme Gomes (Joshua); Michael, Douglas Telles (Camargo) e Wallace Yan. Técnico: Bruno Pivetti.
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Naílton Júnior Oliveira (CE) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
Gols: Chico Kim (12'/1ºT); Alesson (40'/1ºT); Cristian (19'/2/ºT) (MIR); Douglas Telles (7'/1ºT); Guilherme Gomes (30'/1ºT e 13'/2ºT) (FLA)
Cartões amarelos: José Aldo (MIR); Iago (FLA)