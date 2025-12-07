SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras terá o retorno de três atletas que estavam emprestados nesta temporada, mas nenhum deles teve sucesso e a direção trabalha para encontrar um novo destino para eles.

Veja a situação de cada um

Rômulo (Ceará-Novorizontino)

O meia Rômulo era visto pela torcida do Palmeiras como um jogador "injustiçado" por Abel Ferreira pela falta de oportunidades em 2024 (foram apenas 12 jogos na sua temporada de estreia, só um como titular). O jogador tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2028.

O Palmeiras optou por emprestá-lo ao Ceará em 2025 para ganhar mais minutos, mas isso não aconteceu (21 jogos e apenas quatro como titular) e ele foi reemprestado ao Novorizontino no meio da temporada -foi no clube do interior de São Paulo que o meia se destacou e fez o Alviverde pagar R$ 7 milhões para contratá-lo..

Já com o Novorizontino na Série B, Rômulo retomou o status de titular (13 vezes em 16 jogos), marcou dois gols e deu uma assistência. Ele não conseguiu ajudar a equipe a garantir o acesso, que ficou no quase mais uma vez, mas existe boa chance dele ter o empréstimo renovado para seguir no clube.

Caio Paulista

O lateral esquerdo está emprestado no Atlético-MG até o dia 31 de dezembro e não será comprado em definitivo. Caio tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2028.

O jogador fez 36 jogos no ano pelo Galo, 15 deles como titular, mas não se mostrou providencial para o elenco do clube mineiro para os próximos anos -Guilherme Arana é o dono da posição.

A comissão técnica não conta com o jogador que foi contratado por R$ 17 milhões no início do ano passado. Piquerez e Jefté serão as opções da lateral esquerda em 2026, e Caio será negociado em definitivo ou reemprestado.

Vitinho (Novorizontino)

O atacante Vitinho é cria da Academia de Futebol e tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2026.

O atacante de 22 anos foi campeão de duas Copinhas na base palestrina, mas só disputou dois jogos no elenco profissional.

Ele foi emprestado ao Novorizontino por dois anos consecutivos, mas em ambos teve a temporada prejudicada por lesões graves no joelho (só disputou um jogo em cada ano). Ele deve ser liberado em definitivo para buscar uma nova equipe.