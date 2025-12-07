SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira conquistou, neste domingo (7), a primeira Copa do Mundo feminina de futsal organizada pela Fifa (Federação Internacional de Futebol). Em um jogo duro contra Portugal, nas Filipinas, a equipe dirigida por Wilson Sabóia soube se impor nos momentos decisivos e venceu por 3 a 0.

Emilly, Amandinha balançaram a rede na PhilSports Arena, em Pasig, na área metropolitana de Manila. E fecharam uma grande campanha, com seis vitórias em seis partidas, 32 gols marcados e apenas quatro sofridos, sem que houvesse maiores dúvidas sobre sua superioridade.

O Brasil já havia triunfado em todas as seis edições de um campeonato mundial realizado de 2010 a 2015, com vitórias sobre Portugal em três das finais. Desta vez, o torneio tinha a chancela da entidade que comanda o futebol e foi ainda mais celebrada.

O time português, é verdade, criou dificuldades. Apostando em uma estratégia de contra-ataques, teve momentos de perigo em investidas rápidas e em lances de bola parada. A formação verde-amarela tinha a posse de bola e pressionada, parando em algumas defesas impressionantes da goleira Ana Catarina.

O bloqueio foi furado no décimo minuto, em uma bela jogada coletiva. Amandinha acionou Ana Luiza, que fez preciso de trabalho de pivô e rolou para Emilly chutar no ângulo direito. Já na etapa final, no terceiro minuto, Ana Catarina deu rebote em batida cruzada de Simone. Amandinha foi esperta no rebote para encobrir a arqueira.

Portugal, então, partiu para o risco, fazendo uso da goleira-linha para descontar. Com o gol desguarnecido, Débora Vanin aproveitou para fechar a contagem, quando faltavam pouco mais de dois minutos para o término da competição.