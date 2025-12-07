SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fórmula E abriu a temporada de eventos no Sambódromo do Anhembi após seis meses de reforma. Com obras finalizadas em novembro, a prova, realizada no último sábado (06), validou as mudanças no espaço para o Carnaval, embora a empresa que administra o complexo evite o rótulo de "laboratório".

'Teste' exigente antecede maior Carnaval de SP

A empresa explicou que a realização da etapa mundial da categoria elétrica abriu oficialmente o calendário da nova temporada do local. Agora, o foco está no evento mais importante do Anhembi, os desfiles das escolas de samba, que acontecerá em fevereiro de 2026.

"Não vou falar que está sendo um laboratório, porque de fato a gente está com um evento abrindo o calendário. Foi muito bom porque é a quarta edição da Fórmula E aqui e num espaço que é o mesmo, porém atualizado. Então, certamente, é um abre-alas para que, em 2026, a gente tenha um Carnaval mais simbólico", disse Marcelo Marino, diretor comercial da GL Events em São Paulo, ao UOL

Segundo o executivo da administradora, apesar de alguns detalhes naturais de fim de obra, a logística se mostrou mais eficiente, isso porque a FIA (Federação Internacional de Automobilismo), responsável por organizar a prova de velocidade, é muito exigente com estrutura.

"A experiência de montagem da Fórmula E foi muito melhor. E o resultado impacta na experiência de todo mundo que veio até aqui", continuou Marcelo Marino.

A expectativa da organização é alta para a folia. Com base nos números de venda de ingressos e camarotes, a projeção é de recorde histórico para o Sambódromo do Anhembi. "O tamanho do Carnaval hoje já vai, por si só, ser o maior da história", acrescentou Marino.

Obra subterrânea

As intervenções foram fundamentais para modernizar um equipamento inaugurado no início da década de 1990 e que não passava por atualizações profundas há 35 anos. Marino destacou que a parte mais crítica da reforma foi o que ele chama de "obra invisível", focada na parte subterrânea.

"Todo o sistema hidráulico, elétrico, por mais que ele funcionasse, ele não funcionava na sua melhor versão. A gente teve que fazer a troca de todas essas redes", disse o diretor, ressaltando que a estética renovada, com pintura e impermeabilização das arquibancadas, acabou sendo uma "consequência" necessária dessas melhorias estruturais.

Essas mudanças visam elevar o nível do espetáculo para o Carnaval. Willians Lopes, diretor de marketing institucional da concessionária, reforçou que a responsabilidade da empresa é oferecer componentes que permitam que o show aconteça da melhor forma. Ao todo, foram investidos mais de R$ 57 milhões.

"Com todo esse investimento, essa constante profissionalização também das escolas de samba, somado a um ambiente onde houve um robusto investimento em tecnologia, com certeza a luz vai ser diferente. A passarela vai ser diferente e eles vão brilhar muito mais", finalizou Willians Lopes.