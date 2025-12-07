SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen venceu o GP de Abu Dhabi, mas quem comemorou a conquista do título da F1 em 2025 foi Lando Norris, que fez o que precisava para selar seu primeiro título: com um terceiro lugar, bateu o holandês por dois pontos. Oscar Piastri, que também estava na disputa, chegou em segundo na corrida e ficou em terceiro no campeonato.

"Foi uma longa jornada, queria dizer obrigado para o pessoal, mamãe, papai, eles me apoiaram desde o começo? não estou chorando", disse, bastante emocionado. "Eu posso estar parecendo um perdedor!".

"Agora eu sei como o Max se sente. Parabéns para ele e para Oscar pelo campeonato. Mas a gente conseguiu e estou com muito orgulho de todos."

O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou o ano com uma 12ª colocação. Ele fechou sua primeira temporada com 19 pontos e cinco corridas terminando entre os 10 primeiros. Em Abu Dhabi, o brasileiro largou em sétimo e fazia uma boa corrida até que começou a sofrer com problemas aerodinâmicos em sua Sauber e foi perdendo posições.

Piastri tenta estratégia diferente e passar Norris na primeira volta

A corrida começou interessante, com Piastri escolhendo uma estratégia diferente, largando com pneus duros, e ultrapassando Norris por fora na curva 9 na primeira volta. O inglês, que precisava de um terceiro lugar para ser campeão sem depender de nenhum outro resultado, passou a ficar perigosamente perto de ser ultrapassado por Charles Leclerc, que vinha em quarto, a 1s da McLaren.

E os obstáculos pareciam se somar para Norris: o piloto da McLaren parou cedo, na volta 17, e teve que abrir caminho no meio do pelotão para não perder tempo, chegando a fazer uma ultrapassagem dupla em Stroll e Lawson.

Depois, o companheiro de Verstappen, Tsunoda, tentou dificultar a ultrapassagem de Norris, o espremeu, e o inglês saiu da pista para passá-lo. Ambos os pilotos foram investigados, e o japonês foi punido.

Já Verstappen fez uma corrida tranquila, esperando todos que largaram com pneus médios pararem para fazer seu pit stop, o que alçou Piastri à ponta. O holandês chegou a ultrapassar o australiano antes da parada da McLaren, e depois só controlou a distância até a bandeirada.

Bortoleto termina ano com fim de semana positivo

O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou bem o ano com uma excelente classificação, colocando a Sauber em sétimo no grid, e uma corrida em que passou boa parte do tempo muito perto de Fernando Alonso e parecia estar bem colocado para terminar em sétimo.

No entanto, com 20 voltas para o final, seu carro começou a saltar especialmente nas retas, e ele foi ultrapassado por Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Ollie Bearman, Lance Stroll e Nico Hulkenberg, e terminou na décima colocação sem entender por que a Sauber passou a se comportar dessa maneira de uma hora para a outra na corrida. Ele ouviu de sua equipe que tratava-se de um problema aerodinâmico que eles iriam revisar depois da prova.

Esse tipo de problema foi comum ao longo dos quatro anos do atual regulamento técnico da F1, do qual a categoria se despediu nesta prova. Em 2026, haverá novos carros e também novos motores.