SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O NBB, assim como o Brasileirão, é dividido em dois turnos. Uma boa campanha no primeiro turno rende aos oito primeiros, uma vaga na Copa Super 8, dando a possibilidade de disputar um título nacional e conquistar uma vaga na BCLA (Champions League das Américas).

Enquanto no futebol, existe o título simbólico da primeira parte do campeonato, usada inclusive para apontar um possível campeão em diversas ocasiões. No NBB, não é diferente, afinal quem termina em primeiro tem a vantagem das decisões em casa tanto no Super 8, quanto nos play-offs.

Na temporada 2021/22, o Franca soube aproveitar muito bem isso. O time do interior venceu todos os 16 jogos que disputou, ficou com 100% de aproveitamento - o melhor 1º turno de um time na história - e venceu o NBB. Na Copa Super 8, acabou eliminado pro Caxias do Sul nas quartas de final, mas isso não atrapalhou o time, que fechou a temporada com apenas cinco derrotas.

Tomando como base as temporadas a partir de 2018/19, quando começou a Copa Super 8, em algumas ocasiões os times com a melhor campanha levaram algum título na temporada, mas em outras, o time passou a temporada sem levantar taças e isso é um sinal de que ser "campeão" do primeiro turno, não é necessariamente indicativo de sucesso.

Em 18/19, o Flamengo, com a terceira melhor campanha, foi campeão do Super 8 e da liga e na temporada seguinte - não finalizado devido a pandemia de Covid-19 -, o Franca foi campeão do Super 8, tendo a segunda melhor campanha. Na temporada 20/21, o Minas teve a melhor campanha mas no final não levantou taças, com o Flamengo sendo campeão do Super 8 e do NBB.

Já nas duas temporadas seguintes, o Franca teve a melhor campanha e levou o NBB, sendo que em 22/23, conquistou a liga, a Copa e o BCLA.

Na temporada 23/24, o Flamengo não levou o NBB, mas conquistou o Super 8. No ano seguinte, o Minas chegou nas duas finais, mas acabou com dois vice-campeonatos.