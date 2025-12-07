SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lando Norris não venceu o Grande Prêmio de Abu Dhabi, neste domingo (7), mas se sagrou campeão da Fórmula 1 em 2025 ao terminar a corrida em terceiro. O britânico é o 35º piloto a conquistar o título.

A lista é repleta de nomes históricos e conta com três brasileiros: Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna. O primeiro é bicampeão, enquanto os outros dois venceram três vezes.

O UOL relembra todos os campeões da Fórmula 1. Lewis Hamilton é quem mais venceu e ainda está ativo, com sete títulos, enquanto Verstappen conquistou quatro.

Veja todos os campeões da Fórmula 1

- Michael Schumacher - 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004)

- Lewis Hamilton - 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020)

- Juan Manuel Fangio - 5 (1951, 1954, 1955, 1956 e 1957)

- Alain Prost - 4 (1985, 1986, 1989 e 1993)

- Sebastian Vettel - 4 (2010, 2011, 2012 e 2013)

- Max Verstappen - 4 (2021, 2022, 2023 e 2024)

- Jack Brabham - 3 (1959, 1960 e 1966)

- Jackie Stewart - 3 (1969, 1971 e 1973)

- Niki Lauda - 3 (1975, 1977 e 1984)

- Nelson Piquet - 3 (1981, 1983 e 1987)

- Ayrton Senna - 3 (1988, 1990 e 1991)

- Alberto Ascari - 2 (1952 e 1953)

- Jim Clark - 2 (1963 e 1965)

- Graham Hill - 2 (1962 e 1968)

- Emerson Fittipaldi - 2 (1972 e 1974)

- Mika Häkkinen - 2 (1998 e 1999)

- Fernando Alonso - 2 (2005 e 2006)

- Lando Norris - 1 (2025)

- Nino Farina - 1 (1950)

- Mike Hawthorn - 1 (1958)

- Phil Hill - 1 (1961)

- John Surtees - 1 (1964)

- Denny Hulme - 1 (1967)

- Jochen Rindt - 1 (1970)

- James Hunt - 1 (1976)

- Mario Andretti - 1 (1978)

- Jody Scheckter - 1 (1979)

- Alan Jones - 1 (1980)

- Keke Rosberg - 1 (1982)

- Nigel Mansell - 1 (1992)

- Damon Hill - 1 (1996)

- Jacques Villeneuve - 1 (1997)

- Kimi Räikkönen - 1 (2007)

- Jenson Button - 1 (2009)

- Nico Rosberg - 1 (2016)


