SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lando Norris não venceu o Grande Prêmio de Abu Dhabi, neste domingo (7), mas se sagrou campeão da Fórmula 1 em 2025 ao terminar a corrida em terceiro. O britânico é o 35º piloto a conquistar o título.
A lista é repleta de nomes históricos e conta com três brasileiros: Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna. O primeiro é bicampeão, enquanto os outros dois venceram três vezes.
O UOL relembra todos os campeões da Fórmula 1. Lewis Hamilton é quem mais venceu e ainda está ativo, com sete títulos, enquanto Verstappen conquistou quatro.
Veja todos os campeões da Fórmula 1
- Michael Schumacher - 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004)
- Lewis Hamilton - 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020)
- Juan Manuel Fangio - 5 (1951, 1954, 1955, 1956 e 1957)
- Alain Prost - 4 (1985, 1986, 1989 e 1993)
- Sebastian Vettel - 4 (2010, 2011, 2012 e 2013)
- Max Verstappen - 4 (2021, 2022, 2023 e 2024)
- Jack Brabham - 3 (1959, 1960 e 1966)
- Jackie Stewart - 3 (1969, 1971 e 1973)
- Niki Lauda - 3 (1975, 1977 e 1984)
- Nelson Piquet - 3 (1981, 1983 e 1987)
- Ayrton Senna - 3 (1988, 1990 e 1991)
- Alberto Ascari - 2 (1952 e 1953)
- Jim Clark - 2 (1963 e 1965)
- Graham Hill - 2 (1962 e 1968)
- Emerson Fittipaldi - 2 (1972 e 1974)
- Mika Häkkinen - 2 (1998 e 1999)
- Fernando Alonso - 2 (2005 e 2006)
- Lando Norris - 1 (2025)
- Nino Farina - 1 (1950)
- Mike Hawthorn - 1 (1958)
- Phil Hill - 1 (1961)
- John Surtees - 1 (1964)
- Denny Hulme - 1 (1967)
- Jochen Rindt - 1 (1970)
- James Hunt - 1 (1976)
- Mario Andretti - 1 (1978)
- Jody Scheckter - 1 (1979)
- Alan Jones - 1 (1980)
- Keke Rosberg - 1 (1982)
- Nigel Mansell - 1 (1992)
- Damon Hill - 1 (1996)
- Jacques Villeneuve - 1 (1997)
- Kimi Räikkönen - 1 (2007)
- Jenson Button - 1 (2009)
- Nico Rosberg - 1 (2016)