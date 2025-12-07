SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rayssa Leal foi a campeã do SLS Super Crown 2025, disputado neste domingo (7) no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Essa é a quarta vez seguida que a brasileira de 17 anos vence um dos principais torneios de skate street do mundo.

Rayssa Leal superou rivais de peso na decisão, como a japonesa Coco Yoshizawa, atual campeã olímpica. Também participaram da final as japonesas Liz Akama e Yuna Nakayama, além da australiana Chloe Covell.

Rayssa fez ótimos percursos e manobras, sempre mantendo a média de 8.5. A briga pelo título esquentou somente quando Yumeka Oda acertou uma nota 9, mas Rayssa descontou com um 8.7 e manteve a liderança até o final, quando foi para a última manobra como campeã após Oda cair em sua tentativa.