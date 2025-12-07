SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rayssa Leal conquistou, neste domingo (7), o tetracampeonato da SLS (Street League Skateboarding), principal circuito de provas de skate do mundo neste ano. Diante de quase 10 mil espectadores no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, executou manobras precisas e superou forte concorrência.

A brasileira de 17 anos teve como adversárias no SLS Super Crown (a etapa final, que vale o título da temporada) três japonesas medalhistas olímpicas: Coco Yoshizawa, Liz Akama e Funa Nakayama. Totalizou 32,6 pontos, com boa vantagem sobre a segunda colocada, Nakayama, que teve 26,4, e a terceira, a australiana Chloe Covell, que registrou 25,3.

"Não tenho palavras para descrever o meu sentimento. É sobrenatural. Estou muito feliz", afirmou a campeã, que disputou a final com uma proteção no joelho. "No treino, eu bati a cabeça, virei um pouco o joelho. Estava me preocupando, mas consegui acordar um pouco melhor, apesar do torcicolo. A gente fez um trabalho bom."

De acordo com Raíssa, o título da SLS, seu quarto consecutivo, era "100% a meta deste ano". Como não foi disputado o Mundial organizado pela World Skating, reconhecida como a confederação internacional da modalidade, a prioridade era mesmo a SLS, conquistada diante da torcida brasileira.

A jovem atleta chegou a se emocionar ao celebrar a conquista, apesar de já estar acostumada a subir ao pódio. Ela tem duas medalhas olímpicas, a primeira delas uma prata obtida aos 13 anos, nos Jogos de Tóquio, realizados em 2021. Em 2024, em Paris, conquistou o bronze. Agora, mira Los Angeles-2028.

Confira o resultado do SLS Super Crown

1 - Rayssa Leal (BRA): 32,6 pontos

2 - Funa Nakayma (JAP): 26,4

3 - Chloe Covell (AUS): 25,3

4 - Yumeka Oda (JAP): 24.2

5 - Funa Nakayama (JAP): 10,5

6 - Coco Yoshizawa (JAP): 10,3